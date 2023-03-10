https://ria.ru/20230310/sovbez-1856970961.html
Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза
Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 10.03.2023
Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет служебное совещание и встречу с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:33
2023-03-10T12:33
2023-03-10T12:33
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846264707_0:173:3200:1973_1920x0_80_0_0_04c379dd6905c88e2a8f6e71da4797f8.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет служебное совещание и встречу с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня у Путина на вторую половину дня запланировано некоторое совещание служебное и закрытая встреча. До этого он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что заседание Совбеза состоится в Кремле. Затем президент продолжит работу в резиденции в Ново-Огарево.
https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846264707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8eb92a0f332c0e081bcb3a958bd1ac5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза
Песков сообщил, что Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза и совещание
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет служебное совещание и встречу с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у Путина на вторую половину дня запланировано некоторое совещание служебное и закрытая встреча. До этого он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что заседание Совбеза состоится в Кремле. Затем президент продолжит работу в резиденции в Ново-Огарево.
Путин подписал указ о мерах за срыв предприятиями гособоронзаказа