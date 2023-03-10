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Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза

Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 10.03.2023

Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет служебное совещание и встречу с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:33

2023-03-10T12:33

2023-03-10T12:33

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет служебное совещание и встречу с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня у Путина на вторую половину дня запланировано некоторое совещание служебное и закрытая встреча. До этого он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что заседание Совбеза состоится в Кремле. Затем президент продолжит работу в резиденции в Ново-Огарево.

https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков