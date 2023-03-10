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Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 10.03.2023
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12:33 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/sovbez-1856970961.html
Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза
Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 10.03.2023
Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет служебное совещание и встречу с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:33
2023-03-10T12:33
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет служебное совещание и встречу с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня у Путина на вторую половину дня запланировано некоторое совещание служебное и закрытая встреча. До этого он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что заседание Совбеза состоится в Кремле. Затем президент продолжит работу в резиденции в Ново-Огарево.
https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза

Песков сообщил, что Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза и совещание

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет служебное совещание и встречу с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у Путина на вторую половину дня запланировано некоторое совещание служебное и закрытая встреча. До этого он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что заседание Совбеза состоится в Кремле. Затем президент продолжит работу в резиденции в Ново-Огарево.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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