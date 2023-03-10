https://ria.ru/20230310/soglashenie-1857028641.html

Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении отношений

Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении отношений - РИА Новости, 10.03.2023

Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении отношений

Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства, сообщает иранское агентство... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:51

2023-03-10T14:51

2023-03-10T15:10

иран

в мире

саудовская аравия

китай

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства, сообщает иранское агентство Tasnim.Отмечается, что совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. По итогам переговоров они договорились возобновить дипломатические отношения и открыть посольства и представительства в течение двух месяцев.Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения.Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.

https://ria.ru/20230309/soglashenie-1856874677.html

иран

саудовская аравия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иран, в мире, саудовская аравия, китай