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Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении отношений - РИА Новости, 10.03.2023
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14:51 10.03.2023 (обновлено: 15:10 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/soglashenie-1857028641.html
Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении отношений
Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении отношений - РИА Новости, 10.03.2023
Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении отношений
Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства, сообщает иранское агентство... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:51
2023-03-10T15:10
иран
в мире
саудовская аравия
китай
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства, сообщает иранское агентство Tasnim.Отмечается, что совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. По итогам переговоров они договорились возобновить дипломатические отношения и открыть посольства и представительства в течение двух месяцев.Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения.Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.
https://ria.ru/20230309/soglashenie-1856874677.html
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иран, в мире, саудовская аравия, китай
Иран, В мире, Саудовская Аравия, Китай
Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении отношений

Иран и Саудовская Аравия согласились возобновить дипотношения и откроют посольства

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства, сообщает иранское агентство Tasnim.
Отмечается, что совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. По итогам переговоров они договорились возобновить дипломатические отношения и открыть посольства и представительства в течение двух месяцев.
Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения.
Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.
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