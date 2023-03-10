Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении отношений
Иран и Саудовская Аравия согласились возобновить дипотношения и откроют посольства
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства, сообщает иранское агентство Tasnim.
Отмечается, что совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. По итогам переговоров они договорились возобновить дипломатические отношения и открыть посольства и представительства в течение двух месяцев.
Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения.
Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.