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Причастных к избиению собаки у станции "Москва-3" установили - РИА Новости, 10.03.2023
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12:23 10.03.2023 (обновлено: 12:26 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/sobaka-1856968750.html
Причастных к избиению собаки у станции "Москва-3" установили
Причастных к избиению собаки у станции "Москва-3" установили - РИА Новости, 10.03.2023
Причастных к избиению собаки у станции "Москва-3" установили
Установлены люди, причастные к случаю с избиением собаки у железнодорожной станции в Москве, они отстранены от работы, сообщают РЖД. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:23
2023-03-10T12:26
происшествия
москва
ржд
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Установлены люди, причастные к случаю с избиением собаки у железнодорожной станции в Москве, они отстранены от работы, сообщают РЖД. Ранее в соцсетях появилась информация, что собаку жестоко избили на станции в Москве. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об организации проверки по этим сообщениям. В РЖД РИА Новости говорили, что проводят внутреннюю проверку и тщательно разбираются с ситуацией. Там отмечали, что на территории станции "Москва-3", помимо предприятий РЖД и "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), располагается более 10 организаций отправителей грузов и более 25 арендаторов помещений. "Установили круг лиц, причастных к данному случаю: это сотрудник частного охранного предприятия и сотрудник АО "ФПК". Степень их причастности и вины будет определена в ходе следствия… Сотрудников отстранили от работы", - говорится в сообщении РЖД. Добавляется, что компания передала все материалы в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20230309/sobaka-1856738934.html
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происшествия, москва, ржд, федеральная пассажирская компания
Происшествия, Москва, РЖД, Федеральная пассажирская компания
Причастных к избиению собаки у станции "Москва-3" установили

Причастных к избиению собаки у станции "Москва-3" установили и отстранили от работы

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Установлены люди, причастные к случаю с избиением собаки у железнодорожной станции в Москве, они отстранены от работы, сообщают РЖД.
Ранее в соцсетях появилась информация, что собаку жестоко избили на станции в Москве. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об организации проверки по этим сообщениям. В РЖД РИА Новости говорили, что проводят внутреннюю проверку и тщательно разбираются с ситуацией. Там отмечали, что на территории станции "Москва-3", помимо предприятий РЖД и "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), располагается более 10 организаций отправителей грузов и более 25 арендаторов помещений.
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"Установили круг лиц, причастных к данному случаю: это сотрудник частного охранного предприятия и сотрудник АО "ФПК". Степень их причастности и вины будет определена в ходе следствия… Сотрудников отстранили от работы", - говорится в сообщении РЖД.
Добавляется, что компания передала все материалы в правоохранительные органы.
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ПроисшествияМоскваРЖДФедеральная пассажирская компания
 
 
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