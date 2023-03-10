https://ria.ru/20230310/sobaka-1856968750.html

Причастных к избиению собаки у станции "Москва-3" установили

Причастных к избиению собаки у станции "Москва-3" установили - РИА Новости, 10.03.2023

Причастных к избиению собаки у станции "Москва-3" установили

Установлены люди, причастные к случаю с избиением собаки у железнодорожной станции в Москве, они отстранены от работы, сообщают РЖД. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:23

2023-03-10T12:23

2023-03-10T12:26

происшествия

москва

ржд

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Установлены люди, причастные к случаю с избиением собаки у железнодорожной станции в Москве, они отстранены от работы, сообщают РЖД. Ранее в соцсетях появилась информация, что собаку жестоко избили на станции в Москве. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об организации проверки по этим сообщениям. В РЖД РИА Новости говорили, что проводят внутреннюю проверку и тщательно разбираются с ситуацией. Там отмечали, что на территории станции "Москва-3", помимо предприятий РЖД и "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), располагается более 10 организаций отправителей грузов и более 25 арендаторов помещений. "Установили круг лиц, причастных к данному случаю: это сотрудник частного охранного предприятия и сотрудник АО "ФПК". Степень их причастности и вины будет определена в ходе следствия… Сотрудников отстранили от работы", - говорится в сообщении РЖД. Добавляется, что компания передала все материалы в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20230309/sobaka-1856738934.html

https://ria.ru/20230310/sobaka-1856920236.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, ржд, федеральная пассажирская компания