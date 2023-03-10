https://ria.ru/20230310/sobaka-1856920236.html
Полиция нашла подростка из Ростова-на-Дону, издевавшегося над собакой
Полиция нашла подростка из Ростова-на-Дону, издевавшегося над собакой - РИА Новости, 10.03.2023
Полиция нашла подростка из Ростова-на-Дону, издевавшегося над собакой
Подросток из Ростова-на-Дону, опубликовавший видеролики, на которых он жестоко обращается со своей собакой, пояснил полицейским, что делал это для увеличения... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:30
2023-03-10T09:30
2023-03-10T09:30
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Подросток из Ростова-на-Дону, опубликовавший видеролики, на которых он жестоко обращается со своей собакой, пояснил полицейским, что делал это для увеличения количества просмотров, его маму привлекли к административной ответственности, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области. Ранее в группе "Это Ростов" во "ВКонтакте" появилась информация о жителе Ростова-на-Дону, который якобы регулярно выкладывает на YouTube видео с жестоким обращением с животным. По информации авторов поста, он натравливал своего пса на других, стирал его в стиральной машинке и травил из перцового баллончика. По словам собеседника, полицейские установили личность человека, публиковавшего ролики с жестоким обращением с собакой - им оказался 14-летний местный житель. Собака породы питбультерьер у него живет с августа прошлого года. "Подросток самостоятельно занимался дрессировкой питомца, о чем рассказывал в собственном канале мессенджера, а также публиковал ролики в одном из видеохостингов. Для увеличения количества просмотром публикуемых материалов несовершеннолетний подготовил и опубликовал несколько роликов, на которых запечатлены проявления жестокости к его питомцу", - сказал собеседник агентства. В отношении матери подростка полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Проверка по факту жестокого обращения с животным продолжается, по ее результатам будет принято отдельное решение.
https://ria.ru/20230309/sobaka-1856738934.html
https://ria.ru/20230309/sobaka-1856738934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, youtube, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, YouTube, Россия, Ростовская область
Полиция нашла подростка из Ростова-на-Дону, издевавшегося над собакой
Полиция нашла подростка из Ростова-на-Дону, "стиравшего" собаку в машинке
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Подросток из Ростова-на-Дону, опубликовавший видеролики, на которых он жестоко обращается со своей собакой, пояснил полицейским, что делал это для увеличения количества просмотров, его маму привлекли к административной ответственности, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Ранее в группе "Это Ростов" во "ВКонтакте" появилась информация о жителе Ростова-на-Дону, который якобы регулярно выкладывает на YouTube
видео с жестоким обращением с животным. По информации авторов поста, он натравливал своего пса на других, стирал его в стиральной машинке и травил из перцового баллончика.
Прокуратура проверит сообщения о собаке с многочисленными травмами в Москве
По словам собеседника, полицейские установили личность человека, публиковавшего ролики с жестоким обращением с собакой - им оказался 14-летний местный житель. Собака породы питбультерьер у него живет с августа прошлого года.
"Подросток самостоятельно занимался дрессировкой питомца, о чем рассказывал в собственном канале мессенджера, а также публиковал ролики в одном из видеохостингов. Для увеличения количества просмотром публикуемых материалов несовершеннолетний подготовил и опубликовал несколько роликов, на которых запечатлены проявления жестокости к его питомцу", - сказал собеседник агентства.
В отношении матери подростка полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".
Проверка по факту жестокого обращения с животным продолжается, по ее результатам будет принято отдельное решение.
Прокуратура проверит сообщения о собаке с многочисленными травмами в Москве