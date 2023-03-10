https://ria.ru/20230310/sneg-1857031962.html

В Петербурге задержали главу фирмы по делу о мошенничестве при уборке снега

В Петербурге задержали главу фирмы по делу о мошенничестве при уборке снега - РИА Новости, 10.03.2023

В Петербурге задержали главу фирмы по делу о мошенничестве при уборке снега

В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий задержан генеральный директор... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:05

2023-03-10T15:05

2023-03-10T15:06

жкх

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий задержан генеральный директор фирмы, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по городу. По версии следствия, 26 декабря 2020 года между местной администрацией петербургского муниципального округа Звездное и коммерческой структурой был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий, в том числе по очистке от снега в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. В нарушение условий контракта работы исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего бюджету города был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. Отмечается, что гендиректор коммерческой фирмы задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

https://ria.ru/20230307/sneg-1856449309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

жкх, происшествия, санкт-петербург, россия