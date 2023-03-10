В Петербурге задержали главу фирмы по делу о мошенничестве при уборке снега
В Петербурге задержали гендиректор фирмы по делу о мошенничестве при уборке снега
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрохожие идут по льду на тротуаре Итальянской улицы в Санкт-Петербурге
Прохожие идут по льду на тротуаре Итальянской улицы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий задержан генеральный директор фирмы, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по городу.
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"В настоящее время в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 45-летний генеральный директор одной из коммерческих структур, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 26 декабря 2020 года между местной администрацией петербургского муниципального округа Звездное и коммерческой структурой был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий, в том числе по очистке от снега в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. В нарушение условий контракта работы исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего бюджету города был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.
Отмечается, что гендиректор коммерческой фирмы задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".