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В Петербурге задержали главу фирмы по делу о мошенничестве при уборке снега - РИА Новости, 10.03.2023
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15:05 10.03.2023 (обновлено: 15:06 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/sneg-1857031962.html
В Петербурге задержали главу фирмы по делу о мошенничестве при уборке снега
В Петербурге задержали главу фирмы по делу о мошенничестве при уборке снега - РИА Новости, 10.03.2023
В Петербурге задержали главу фирмы по делу о мошенничестве при уборке снега
В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий задержан генеральный директор... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:05
2023-03-10T15:06
жкх
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий задержан генеральный директор фирмы, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по городу. По версии следствия, 26 декабря 2020 года между местной администрацией петербургского муниципального округа Звездное и коммерческой структурой был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий, в том числе по очистке от снега в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. В нарушение условий контракта работы исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего бюджету города был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. Отмечается, что гендиректор коммерческой фирмы задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
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жкх, происшествия, санкт-петербург, россия
ЖКХ, Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали главу фирмы по делу о мошенничестве при уборке снега

В Петербурге задержали гендиректор фирмы по делу о мошенничестве при уборке снега

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрохожие идут по льду на тротуаре Итальянской улицы в Санкт-Петербурге
Прохожие идут по льду на тротуаре Итальянской улицы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Прохожие идут по льду на тротуаре Итальянской улицы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий задержан генеральный директор фирмы, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по городу.
«
"В настоящее время в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 45-летний генеральный директор одной из коммерческих структур, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 26 декабря 2020 года между местной администрацией петербургского муниципального округа Звездное и коммерческой структурой был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий, в том числе по очистке от снега в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. В нарушение условий контракта работы исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего бюджету города был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.
Отмечается, что гендиректор коммерческой фирмы задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
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