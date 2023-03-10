https://ria.ru/20230310/shoubiz-1856994958.html
ОМОН у блогера Лерчек и возвращение "Модного приговора": новости шоубиза
ОМОН у блогера Лерчек и возвращение "Модного приговора": новости шоубиза - РИА Новости, 10.03.2023
ОМОН у блогера Лерчек и возвращение "Модного приговора": новости шоубиза
Уголовное дело на блогера Лерчек, проверка концертов Филиппа Киркорова на нравственность, барокамера Аллы Пугачевой, возвращение программы "Модный приговор" на ТВ. Эти и другие новости шоубиза.
2023-03-10T15:30
2023-03-10T15:30
2023-03-10T15:30
роман о шоубизе
филипп киркоров
сша
алла пугачева
омон россии
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ОМОН у блогера Лерчек и возвращение "Модного приговора": новости шоубиза
Уголовное дело на блогера Лерчек, проверка концертов Филиппа Киркорова на нравственность, барокамера Аллы Пугачевой, возвращение программы "Модный приговор" на ТВ. Эти и другие новости шоубиза.
audio/mpeg
ОМОН у блогера Лерчек и возвращение "Модного приговора": новости шоубиза
Уголовное дело на блогера Лерчек, проверка концертов Филиппа Киркорова на нравственность, барокамера Аллы Пугачевой, возвращение программы "Модный приговор" на ТВ. Эти и другие новости шоубиза.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. За что ОМОН пришел "в гости" к блогеру Лерчек.2. Состоится ли новая отмена концертов Филиппа Киркорова.3. Получила ли Алла Пугачева свою барокамеру. 4. Почему в США на концерте рэперши умерла женщина. 5. Вернется ли "Модный приговор" на экраны. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, сша, алла пугачева, омон россии, аудио
Роман о шоубизе, Филипп Киркоров, США, Алла Пугачева, ОМОН России
ОМОН у блогера Лерчек и возвращение "Модного приговора": новости шоубиза
Уголовное дело на блогера Лерчек, проверка концертов Филиппа Киркорова на нравственность, барокамера Аллы Пугачевой, возвращение программы "Модный приговор" на ТВ. Эти и другие новости шоубиза.