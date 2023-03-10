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Глава ШОС рассказал о процессе вступления Белоруссии в организацию - РИА Новости, 10.03.2023
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12:40 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/shos-1856972908.html
Глава ШОС рассказал о процессе вступления Белоруссии в организацию
Глава ШОС рассказал о процессе вступления Белоруссии в организацию - РИА Новости, 10.03.2023
Глава ШОС рассказал о процессе вступления Белоруссии в организацию
Процесс вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества продвигается успешно, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин во время посещения... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:40
2023-03-10T12:40
в мире
белоруссия
минск
иран
сергей алейник
чжан мин
александр лукашенко
шос
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МИНСК, 10 мар - РИА Новости. Процесс вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества продвигается успешно, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин во время посещения индустриального парка "Великий камень" недалеко от Минска. "Я завершил визит в Иран и прибыл в Беларусь. Обе страны, а также все государства-члены и секретариат ШОС делают все от них зависящее и тесно сотрудничают для продвижения данного процесса. В частности, это касается юридического оформления некоторых процедур и внутри организации, и в этих государствах. В целом на данный момент все успешно продвигается", - цитирует генсека Sputnik Беларусь. Чжан Мин подчеркнул, что Белоруссия и Иран активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с деятельностью организации. Их заявки на членство в ШОС получили активные отклики со стороны лидеров всех государств - членов. В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о цели страны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества еще до ее саммита, запланированного в июне в Дели. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. Лукашенко тогда заявлял, что республика, которая пока является наблюдателем в организации, рассчитывает получить членство в ШОС уже через год. В январе был подписан протокол по итогам консультаций уполномоченных представителей государств-членов ШОС с уполномоченным представителем Белоруссии. По данным пресс-службы МИД, в ходе мероприятия белорусская сторона озвучила готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС в качестве полноправного члена. В феврале Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения. Скорейшее оформление членства Минска в ШОС - важнейшая задача в 2023 году, заявил в конце февраля глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
https://ria.ru/20230309/belorussiya-1856740044.html
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в мире, белоруссия, минск, иран, сергей алейник, чжан мин, александр лукашенко, шос
В мире, Белоруссия, Минск, Иран, Сергей Алейник, Чжан Мин, Александр Лукашенко, ШОС
Глава ШОС рассказал о процессе вступления Белоруссии в организацию

Глава ШОС Чжан Мин рассказал об успешном процессе вступления Белоруссии в организацию

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ШОС Чжан Мин
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин
© Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 мар - РИА Новости. Процесс вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества продвигается успешно, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин во время посещения индустриального парка "Великий камень" недалеко от Минска.
"Я завершил визит в Иран и прибыл в Беларусь. Обе страны, а также все государства-члены и секретариат ШОС делают все от них зависящее и тесно сотрудничают для продвижения данного процесса. В частности, это касается юридического оформления некоторых процедур и внутри организации, и в этих государствах. В целом на данный момент все успешно продвигается", - цитирует генсека Sputnik Беларусь.
Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Белоруссия согласует с ШОС меморандум о вступлении
9 марта, 13:19
Чжан Мин подчеркнул, что Белоруссия и Иран активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с деятельностью организации. Их заявки на членство в ШОС получили активные отклики со стороны лидеров всех государств - членов.
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о цели страны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества еще до ее саммита, запланированного в июне в Дели.
Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. Лукашенко тогда заявлял, что республика, которая пока является наблюдателем в организации, рассчитывает получить членство в ШОС уже через год.
В январе был подписан протокол по итогам консультаций уполномоченных представителей государств-членов ШОС с уполномоченным представителем Белоруссии. По данным пресс-службы МИД, в ходе мероприятия белорусская сторона озвучила готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС в качестве полноправного члена. В феврале Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения. Скорейшее оформление членства Минска в ШОС - важнейшая задача в 2023 году, заявил в конце февраля глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Лукашенко заявил о желании вступить в ШОС до саммита в Дели
9 марта, 11:20
 
В миреБелоруссияМинскИранСергей АлейникЧжан МинАлександр ЛукашенкоШОС
 
 
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