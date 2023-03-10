Глава ШОС рассказал о процессе вступления Белоруссии в организацию
Глава ШОС Чжан Мин рассказал об успешном процессе вступления Белоруссии в организацию
© Пресс-служба МИД РФ
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Архивное фото
МИНСК, 10 мар - РИА Новости. Процесс вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества продвигается успешно, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин во время посещения индустриального парка "Великий камень" недалеко от Минска.
"Я завершил визит в Иран и прибыл в Беларусь. Обе страны, а также все государства-члены и секретариат ШОС делают все от них зависящее и тесно сотрудничают для продвижения данного процесса. В частности, это касается юридического оформления некоторых процедур и внутри организации, и в этих государствах. В целом на данный момент все успешно продвигается", - цитирует генсека Sputnik Беларусь.
Чжан Мин подчеркнул, что Белоруссия и Иран активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с деятельностью организации. Их заявки на членство в ШОС получили активные отклики со стороны лидеров всех государств - членов.
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о цели страны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества еще до ее саммита, запланированного в июне в Дели.
Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. Лукашенко тогда заявлял, что республика, которая пока является наблюдателем в организации, рассчитывает получить членство в ШОС уже через год.
В январе был подписан протокол по итогам консультаций уполномоченных представителей государств-членов ШОС с уполномоченным представителем Белоруссии. По данным пресс-службы МИД, в ходе мероприятия белорусская сторона озвучила готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС в качестве полноправного члена. В феврале Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения. Скорейшее оформление членства Минска в ШОС - важнейшая задача в 2023 году, заявил в конце февраля глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.