https://ria.ru/20230310/shkola-1856989123.html

В Архангельске проверят школу, в которой ученики издевались над сверстником

В Архангельске проверят школу, в которой ученики издевались над сверстником - РИА Новости, 10.03.2023

В Архангельске проверят школу, в которой ученики издевались над сверстником

Следователи в Архангельской области проверят информацию о том, что ученики одной из школ прилюдно издевались над своим сверстником, сообщили в региональном СУСК РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:13

2023-03-10T13:13

2023-03-10T13:13

происшествия

архангельск

россия

архангельская область

следственный комитет россии (ск рф)

дети

школа

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МУРМАНСК, 10 мар – РИА Новости. Следователи в Архангельской области проверят информацию о том, что ученики одной из школ прилюдно издевались над своим сверстником, сообщили в региональном СУСК РФ. Отмечается, что проверка началась после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором юноша в архангельской школе подвергается публичным издевательствам со стороны других учеников, а администрация образовательного учреждения, как утверждают пользователи соцсетей, бездействует. Следствию предстоит проверить эту информацию и по результатам проверки принять процессуальное решение. В ведомстве не называют причину инцидента в школе, но как РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией, мальчик, над которым издеваются, - сын участника специальной военной операции. По данным местных СМИ, речь идёт о средней школе №33, где подростка удерживали силой сверстники и писали ему на лице фломастером нецензурные слова. В ситуацию вмешалась и прокуратура. Надзорное ведомство намерено разобраться в причинах конфликта и условиях, ему способствовавших. Также будет проверено обеспечение безопасности учащихся во время образовательного процесса и то, как администрация школы работала для профилактики правонарушений несовершеннолетних. Проверку начал и департамент образования города. "По первичной информации, конфликт возник из-за девочки. Пострадавший - ученик седьмого класса, второй активный участник события – девятиклассник", - приводятся на странице Архангельска в соцсети "ВКонтанкте" слова и.о. заместителя главы города по социальным вопросам Ирины Чирковой. По ее словам, никто из них ранее на учёте в органах по делам несовершеннолетних не состоял. "Причины инцидента будут досконально изучены. Также будет дана оценка возможному бездействию со стороны руководства школы, в том числе заместителя директора по воспитательной работе и социального педагога", - добавила Чиркова.

https://ria.ru/20230310/shkolnik-1856968227.html

https://ria.ru/20230310/obzh-1856947777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, архангельск, россия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), дети, школа