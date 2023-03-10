https://ria.ru/20230310/shkola-1856989123.html
В Архангельске проверят школу, в которой ученики издевались над сверстником
В Архангельске проверят школу, в которой ученики издевались над сверстником - РИА Новости, 10.03.2023
В Архангельске проверят школу, в которой ученики издевались над сверстником
Следователи в Архангельской области проверят информацию о том, что ученики одной из школ прилюдно издевались над своим сверстником, сообщили в региональном СУСК РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:13
2023-03-10T13:13
2023-03-10T13:13
происшествия
архангельск
россия
архангельская область
следственный комитет россии (ск рф)
дети
школа
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МУРМАНСК, 10 мар – РИА Новости. Следователи в Архангельской области проверят информацию о том, что ученики одной из школ прилюдно издевались над своим сверстником, сообщили в региональном СУСК РФ. Отмечается, что проверка началась после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором юноша в архангельской школе подвергается публичным издевательствам со стороны других учеников, а администрация образовательного учреждения, как утверждают пользователи соцсетей, бездействует. Следствию предстоит проверить эту информацию и по результатам проверки принять процессуальное решение. В ведомстве не называют причину инцидента в школе, но как РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией, мальчик, над которым издеваются, - сын участника специальной военной операции. По данным местных СМИ, речь идёт о средней школе №33, где подростка удерживали силой сверстники и писали ему на лице фломастером нецензурные слова. В ситуацию вмешалась и прокуратура. Надзорное ведомство намерено разобраться в причинах конфликта и условиях, ему способствовавших. Также будет проверено обеспечение безопасности учащихся во время образовательного процесса и то, как администрация школы работала для профилактики правонарушений несовершеннолетних. Проверку начал и департамент образования города. "По первичной информации, конфликт возник из-за девочки. Пострадавший - ученик седьмого класса, второй активный участник события – девятиклассник", - приводятся на странице Архангельска в соцсети "ВКонтанкте" слова и.о. заместителя главы города по социальным вопросам Ирины Чирковой. По ее словам, никто из них ранее на учёте в органах по делам несовершеннолетних не состоял. "Причины инцидента будут досконально изучены. Также будет дана оценка возможному бездействию со стороны руководства школы, в том числе заместителя директора по воспитательной работе и социального педагога", - добавила Чиркова.
https://ria.ru/20230310/shkolnik-1856968227.html
https://ria.ru/20230310/obzh-1856947777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельск, россия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), дети, школа
Происшествия, Архангельск, Россия, Архангельская область, Следственный комитет России (СК РФ), Дети, Школа
В Архангельске проверят школу, в которой ученики издевались над сверстником
СК проверит архангельскую школу, в которой ученики прилюдно издевались над сверстником
МУРМАНСК, 10 мар – РИА Новости.
Следователи в Архангельской области проверят информацию о том, что ученики одной из школ прилюдно издевались над своим сверстником, сообщили
в региональном СУСК РФ.
«
"Организована доследственная проверка по информации о применении физической силы к ученику одной из школ города Архангельска и бездействии администрации учебного заведения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка началась после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором юноша в архангельской школе подвергается публичным издевательствам со стороны других учеников, а администрация образовательного учреждения, как утверждают пользователи соцсетей, бездействует.
Следствию предстоит проверить эту информацию и по результатам проверки принять процессуальное решение. В ведомстве не называют причину инцидента в школе, но как РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией, мальчик, над которым издеваются, - сын участника специальной военной операции. По данным местных СМИ, речь идёт о средней школе №33, где подростка удерживали силой сверстники и писали ему на лице фломастером нецензурные слова.
В ситуацию вмешалась и прокуратура. Надзорное ведомство намерено разобраться в причинах конфликта и условиях, ему способствовавших. Также будет проверено обеспечение безопасности учащихся во время образовательного процесса и то, как администрация школы работала для профилактики правонарушений несовершеннолетних.
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Проверку начал и департамент образования города. "По первичной информации, конфликт возник из-за девочки. Пострадавший - ученик седьмого класса, второй активный участник события – девятиклассник", - приводятся на странице Архангельска в соцсети "ВКонтанкте" слова и.о. заместителя главы города по социальным вопросам Ирины Чирковой. По ее словам, никто из них ранее на учёте в органах по делам несовершеннолетних не состоял.
"Причины инцидента будут досконально изучены. Также будет дана оценка возможному бездействию со стороны руководства школы, в том числе заместителя директора по воспитательной работе и социального педагога", - добавила Чиркова.
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