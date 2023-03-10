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Отец на сцене и флаги России: SHAMAN дал концерт в Москве - РИА Новости, 10.03.2023
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Шоубиз
 
14:58 10.03.2023 (обновлено: 15:01 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/shaman-1857021286.html
Отец на сцене и флаги России: SHAMAN дал концерт в Москве
Отец на сцене и флаги России: SHAMAN дал концерт в Москве - РИА Новости, 10.03.2023
Отец на сцене и флаги России: SHAMAN дал концерт в Москве
SHAMAN представил свою сольную программу "Я русский" в московском "Крокус Сити Холл". Как прошла премьера – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:58
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шоубиз
россия
shaman (ярослав дронов)
музыка
концерты
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. SHAMAN представил свою сольную программу "Я русский" в московском "Крокус Сити Холл". Как прошла премьера – в фотоленте РИА Новости.
россия
москва
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россия, shaman (ярослав дронов) , фото, музыка, концерты, москва
Шоубиз, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Музыка, концерты, Москва

Отец на сцене и флаги России: SHAMAN дал концерт в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. SHAMAN представил свою сольную программу "Я русский" в московском "Крокус Сити Холл". Как прошла премьера – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Шоу началось со свето-музыкальная увертюры. В ней прозвучали известные мелодии русской классики в рок-обработке.

Концерт SHAMAN

Шоу началось со свето-музыкальная увертюры. В ней прозвучали известные мелодии русской классики в рок-обработке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

SHAMAN исполнил новые песни – "Дай жáру!", "Мы" и "Самый русский хит".

Концерт SHAMAN

SHAMAN исполнил новые песни – "Дай жáру!", "Мы" и "Самый русский хит".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Моя Россия" артист спел с отцом – Юрием Дроновым.

Концерт SHAMAN

"Моя Россия" артист спел с отцом – Юрием Дроновым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Песню "Улетай" он исполнил вместе с залом, устроив народное караоке.

Концерт SHAMAN

Песню "Улетай" он исполнил вместе с залом, устроив народное караоке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Зрители в зале поддерживали артиста не только громкими овациями, но и размахивали флагами России.

Концерт SHAMAN

Зрители в зале поддерживали артиста не только громкими овациями, но и размахивали флагами России.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Выступление певца сопровождалось пиротехническим и световым шоу.

Концерт SHAMAN

Выступление певца сопровождалось пиротехническим и световым шоу.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Певец называет своих фанатов "родные" и неизменно только так обращается к зрителям.

Концерт SHAMAN

Певец называет своих фанатов "родные" и неизменно только так обращается к зрителям.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В финале шоу SHAMAN исполнил свои мегахиты – "Встанем" и "Я русский", а точкой программы стал Гимн России в авторской аранжировке.

Концерт SHAMAN

В финале шоу SHAMAN исполнил свои мегахиты – "Встанем" и "Я русский", а точкой программы стал Гимн России в авторской аранжировке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На бис артист исполнил "Спасибо" и пригласил всех на дополнительный сольник в Москве 13 марта, который станет сотым в его карьере.

Концерт SHAMAN

На бис артист исполнил "Спасибо" и пригласил всех на дополнительный сольник в Москве 13 марта, который станет сотым в его карьере.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

После московских концертов он отправится в тур по России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Концерт SHAMAN

После московских концертов он отправится в тур по России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ШоубизРоссияSHAMAN (Ярослав Дронов)МузыкаконцертыМосква
 
 
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