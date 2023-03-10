Отец на сцене и флаги России: SHAMAN дал концерт в Москве

Шоу началось со свето-музыкальная увертюры. В ней прозвучали известные мелодии русской классики в рок-обработке.
Шоу началось со свето-музыкальная увертюры. В ней прозвучали известные мелодии русской классики в рок-обработке.
SHAMAN исполнил новые песни – "Дай жáру!", "Мы" и "Самый русский хит".
SHAMAN исполнил новые песни – "Дай жáру!", "Мы" и "Самый русский хит".
"Моя Россия" артист спел с отцом – Юрием Дроновым.
"Моя Россия" артист спел с отцом – Юрием Дроновым.
Песню "Улетай" он исполнил вместе с залом, устроив народное караоке.
Песню "Улетай" он исполнил вместе с залом, устроив народное караоке.
Зрители в зале поддерживали артиста не только громкими овациями, но и размахивали флагами России.
Зрители в зале поддерживали артиста не только громкими овациями, но и размахивали флагами России.
Выступление певца сопровождалось пиротехническим и световым шоу.
Выступление певца сопровождалось пиротехническим и световым шоу.
Певец называет своих фанатов "родные" и неизменно только так обращается к зрителям.
Певец называет своих фанатов "родные" и неизменно только так обращается к зрителям.
В финале шоу SHAMAN исполнил свои мегахиты – "Встанем" и "Я русский", а точкой программы стал Гимн России в авторской аранжировке.
В финале шоу SHAMAN исполнил свои мегахиты – "Встанем" и "Я русский", а точкой программы стал Гимн России в авторской аранжировке.
На бис артист исполнил "Спасибо" и пригласил всех на дополнительный сольник в Москве 13 марта, который станет сотым в его карьере.
На бис артист исполнил "Спасибо" и пригласил всех на дополнительный сольник в Москве 13 марта, который станет сотым в его карьере.
После московских концертов он отправится в тур по России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
После московских концертов он отправится в тур по России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.