https://ria.ru/20230310/shaman-1857021286.html

Отец на сцене и флаги России: SHAMAN дал концерт в Москве

Отец на сцене и флаги России: SHAMAN дал концерт в Москве - РИА Новости, 10.03.2023

Отец на сцене и флаги России: SHAMAN дал концерт в Москве

SHAMAN представил свою сольную программу "Я русский" в московском "Крокус Сити Холл". Как прошла премьера – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:58

2023-03-10T14:58

2023-03-10T15:01

шоубиз

россия

shaman (ярослав дронов)

музыка

концерты

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. SHAMAN представил свою сольную программу "Я русский" в московском "Крокус Сити Холл". Как прошла премьера – в фотоленте РИА Новости.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, shaman (ярослав дронов) , фото, музыка, концерты, москва