https://ria.ru/20230310/senegal-1857073169.html
СМИ сообщили о задержании экс-премьера Сенегала
СМИ сообщили о задержании экс-премьера Сенегала - РИА Новости, 10.03.2023
СМИ сообщили о задержании экс-премьера Сенегала
Бывший премьер-министр Сенегала Шейх Хаджибу Сумаре задержан полицией после того, как задал президенту страны Маки Саллю вопрос о том, не финансировал ли тот... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:57
2023-03-10T16:57
2023-03-10T16:57
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Сенегала Шейх Хаджибу Сумаре задержан полицией после того, как задал президенту страны Маки Саллю вопрос о том, не финансировал ли тот французского политика, сообщило агентство Франс Пресс. "Мы только что получили уведомление о том, что (Сумаре) был помещен под стражу", - заявил адвокат, слова которого приводит агентство. Представитель полиции сообщил, что Сумаре, занимавший премьерский пост с 2007 по 2009 год, был вызван полицией в четверг. Ранее он в открытом письме спросил президента страны, не жертвовал ли тот 12 миллионов евро "французскому политическому деятелю", чья партия отличается "ненавистью и неприятием других". Отмечается, что правительство Сенегала во вторник выступило с заявлением, в котором опровергло предоставление каких-либо финансовых пожертвований Марин Ле Пен, лидеру фракции правой партии "Национальное объединение", которая в январе посетила Сенегал. Как отмечает агентство, правозащитники и оппоненты нынешнего президента Сенегала заявляют, что гражданские права в стране подвергаются ограничениям в преддверии выборов, которые состоятся в феврале 2024 года.
https://ria.ru/20190408/1552465238.html
https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сенегал, маки салл, марин ле пен
В мире, Сенегал, Маки Салл, Марин Ле Пен
СМИ сообщили о задержании экс-премьера Сенегала
Франс Пресс: экс-премьера Сенегала задержали после того, как задал вопрос президенту Саллю
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Сенегала Шейх Хаджибу Сумаре задержан полицией после того, как задал президенту страны Маки Саллю вопрос о том, не финансировал ли тот французского политика, сообщило агентство Франс Пресс.
"Мы только что получили уведомление о том, что (Сумаре) был помещен под стражу", - заявил адвокат, слова которого приводит агентство.
Президент Сенегала обновил состав правительства
Представитель полиции сообщил, что Сумаре, занимавший премьерский пост с 2007 по 2009 год, был вызван полицией в четверг. Ранее он в открытом письме спросил президента страны, не жертвовал ли тот 12 миллионов евро "французскому политическому деятелю", чья партия отличается "ненавистью и неприятием других".
Отмечается, что правительство Сенегала во вторник выступило с заявлением, в котором опровергло предоставление каких-либо финансовых пожертвований Марин Ле Пен
, лидеру фракции правой партии "Национальное объединение", которая в январе посетила Сенегал.
Как отмечает агентство, правозащитники и оппоненты нынешнего президента Сенегала заявляют, что гражданские права в стране подвергаются ограничениям в преддверии выборов, которые состоятся в феврале 2024 года.
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