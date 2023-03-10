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Макрон и Сунак заключили новую сделку в сфере атомной энергетики - РИА Новости, 10.03.2023
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17:56 10.03.2023 (обновлено: 18:05 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/sdelka-1857097629.html
Макрон и Сунак заключили новую сделку в сфере атомной энергетики
Макрон и Сунак заключили новую сделку в сфере атомной энергетики - РИА Новости, 10.03.2023
Макрон и Сунак заключили новую сделку в сфере атомной энергетики
Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия и Франция заключили новую сделку в сфере мирной атомной энергетики. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:56
2023-03-10T18:05
франция
риши сунак
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия и Франция заключили новую сделку в сфере мирной атомной энергетики."Сегодня мы идем еще дальше в нашем амбициозном новом энергетическом партнерстве. Мы подписали новое соглашение о сотрудничестве в области мирной ядерной энергетики. Мы договорились, что Франция изучит возможность создания новых энергетических интерконнекторов, и взяли на себя обязательство работать вместе в области развития низкоуглеродной энергетики", - заявил он на пресс-конференции по окончании франко-британского саммита. Трансляцию вел телеканал Sky News.
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франция, риши сунак
Франция, Риши Сунак
Макрон и Сунак заключили новую сделку в сфере атомной энергетики

Премьер Сунак: Британия и Франция заключили новую сделку в сфере атомной энергетики

© AP Photo / Kin CheungПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время пресс-конференции в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время пресс-конференции в Париже - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время пресс-конференции в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия и Франция заключили новую сделку в сфере мирной атомной энергетики.
"Сегодня мы идем еще дальше в нашем амбициозном новом энергетическом партнерстве. Мы подписали новое соглашение о сотрудничестве в области мирной ядерной энергетики. Мы договорились, что Франция изучит возможность создания новых энергетических интерконнекторов, и взяли на себя обязательство работать вместе в области развития низкоуглеродной энергетики", - заявил он на пресс-конференции по окончании франко-британского саммита. Трансляцию вел телеканал Sky News.
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