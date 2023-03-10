https://ria.ru/20230310/sdelka-1857097629.html

Макрон и Сунак заключили новую сделку в сфере атомной энергетики

Макрон и Сунак заключили новую сделку в сфере атомной энергетики - РИА Новости, 10.03.2023

Макрон и Сунак заключили новую сделку в сфере атомной энергетики

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия и Франция заключили новую сделку в сфере мирной атомной энергетики. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:56

2023-03-10T17:56

2023-03-10T18:05

франция

риши сунак

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия и Франция заключили новую сделку в сфере мирной атомной энергетики."Сегодня мы идем еще дальше в нашем амбициозном новом энергетическом партнерстве. Мы подписали новое соглашение о сотрудничестве в области мирной ядерной энергетики. Мы договорились, что Франция изучит возможность создания новых энергетических интерконнекторов, и взяли на себя обязательство работать вместе в области развития низкоуглеродной энергетики", - заявил он на пресс-конференции по окончании франко-британского саммита. Трансляцию вел телеканал Sky News.

https://ria.ru/20230310/morpekhi-1857088118.html

франция

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франция, риши сунак