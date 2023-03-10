https://ria.ru/20230310/sdelka-1856952430.html

Источник сообщил об "осторожном оптимизме" в переговорах по зерновой сделке

Источник сообщил об "осторожном оптимизме" в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 10.03.2023

Источник сообщил об "осторожном оптимизме" в переговорах по зерновой сделке

В переговорах по продлению зерновой сделки присутствует осторожный оптимизм, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:34

2023-03-10T11:34

2023-03-10T13:32

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россия

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зерновая сделка

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АНКАРА, 10 мар — РИА Новости. В переговорах по продлению зерновой сделки присутствует осторожный оптимизм, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения."Осторожный оптимизм. Пока все, что я могу сказать. Работа идет, причем активно", — сказал собеседник агентства.Срок действия договоренностей истекает 18 марта.На этой неделе во время визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул "исключительную важность продления черноморской зерновой инициативы". Он отметил, что экспорт украинских и российских продуктов питания и удобрений важен для глобальной продовольственной безопасности.Соглашение, которое 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо стороны. Как заявили в российском МИД, таковых не поступало.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.

https://ria.ru/20230310/rossiya-1856869580.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, оон, зерновая сделка