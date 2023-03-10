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Источник сообщил об "осторожном оптимизме" в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 10.03.2023
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11:34 10.03.2023 (обновлено: 13:32 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/sdelka-1856952430.html
Источник сообщил об "осторожном оптимизме" в переговорах по зерновой сделке
Источник сообщил об "осторожном оптимизме" в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 10.03.2023
Источник сообщил об "осторожном оптимизме" в переговорах по зерновой сделке
В переговорах по продлению зерновой сделки присутствует осторожный оптимизм, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:34
2023-03-10T13:32
экономика
россия
оон
зерновая сделка
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АНКАРА, 10 мар — РИА Новости. В переговорах по продлению зерновой сделки присутствует осторожный оптимизм, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения."Осторожный оптимизм. Пока все, что я могу сказать. Работа идет, причем активно", — сказал собеседник агентства.Срок действия договоренностей истекает 18 марта.На этой неделе во время визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул "исключительную важность продления черноморской зерновой инициативы". Он отметил, что экспорт украинских и российских продуктов питания и удобрений важен для глобальной продовольственной безопасности.Соглашение, которое 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо стороны. Как заявили в российском МИД, таковых не поступало.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.
https://ria.ru/20230310/rossiya-1856869580.html
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экономика, россия, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, ООН, зерновая сделка
Источник сообщил об "осторожном оптимизме" в переговорах по зерновой сделке

Источник заявил, что в переговорах по продлению зерновой сделки есть осторожный оптимизм

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
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АНКАРА, 10 мар — РИА Новости. В переговорах по продлению зерновой сделки присутствует осторожный оптимизм, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения.
"Осторожный оптимизм. Пока все, что я могу сказать. Работа идет, причем активно", — сказал собеседник агентства.
Срок действия договоренностей истекает 18 марта.
На этой неделе во время визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул "исключительную важность продления черноморской зерновой инициативы". Он отметил, что экспорт украинских и российских продуктов питания и удобрений важен для глобальной продовольственной безопасности.
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Соглашение, которое 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо стороны. Как заявили в российском МИД, таковых не поступало.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.
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