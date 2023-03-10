https://ria.ru/20230310/sdelka-1856952430.html
Источник сообщил об "осторожном оптимизме" в переговорах по зерновой сделке
Источник сообщил об "осторожном оптимизме" в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 10.03.2023
Источник сообщил об "осторожном оптимизме" в переговорах по зерновой сделке
В переговорах по продлению зерновой сделки присутствует осторожный оптимизм, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:34
2023-03-10T11:34
2023-03-10T13:32
экономика
россия
оон
зерновая сделка
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АНКАРА, 10 мар — РИА Новости. В переговорах по продлению зерновой сделки присутствует осторожный оптимизм, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения."Осторожный оптимизм. Пока все, что я могу сказать. Работа идет, причем активно", — сказал собеседник агентства.Срок действия договоренностей истекает 18 марта.На этой неделе во время визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул "исключительную важность продления черноморской зерновой инициативы". Он отметил, что экспорт украинских и российских продуктов питания и удобрений важен для глобальной продовольственной безопасности.Соглашение, которое 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо стороны. Как заявили в российском МИД, таковых не поступало.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.
https://ria.ru/20230310/rossiya-1856869580.html
https://ria.ru/20230309/lavrov-1856746746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, ООН, зерновая сделка
Источник сообщил об "осторожном оптимизме" в переговорах по зерновой сделке
Источник заявил, что в переговорах по продлению зерновой сделки есть осторожный оптимизм
АНКАРА, 10 мар — РИА Новости. В переговорах по продлению зерновой сделки присутствует осторожный оптимизм, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения.
"Осторожный оптимизм. Пока все, что я могу сказать. Работа идет, причем активно", — сказал собеседник агентства.
Срок действия договоренностей истекает 18 марта.
На этой неделе во время визита в Киев
генсек ООН Антониу Гутерреш
подчеркнул "исключительную важность продления черноморской зерновой инициативы". Он отметил, что экспорт украинских и российских продуктов питания и удобрений важен для глобальной продовольственной безопасности.
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Соглашение, которое 22 июля 2022 года подписали представители России
, Турции
, Украины
и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле
.
Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо стороны. Как заявили в российском МИД, таковых не поступало.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва
акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.
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