https://ria.ru/20230310/sdelka-1856930467.html

Киев захотел продления зерновой сделки на неограниченный срок

Киев захотел продления зерновой сделки на неограниченный срок - РИА Новости, 10.03.2023

Киев захотел продления зерновой сделки на неограниченный срок

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские власти выполняют всё, что согласовано с ООН по зерновой сделке, и потому настаивают на ее... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:21

2023-03-10T10:21

2023-03-10T10:21

специальная военная операция на украине

украина

андрей ермак

зерновая сделка

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские власти выполняют всё, что согласовано с ООН по зерновой сделке, и потому настаивают на ее продлении на неограниченный срок. "Позиция Украины неизменна. И это один из пунктов представленной Зеленским "формулы мира". Мы выступаем за продление "зерновой инициативы" на неограниченный срок. Украина со своей стороны выполняет все, что мы согласовали с ООН и Турцией", - написал Ермак в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что все партнеры Украины "отлично знают об этом". Ермак также отметил, что украинская сторона "активно консультируется" с постоянными и непостоянными членами Совета безопасности ООН, чтобы не допустить председательство России в Совбезе с апреля текущего года. На этой неделе в ходе визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул "исключительную важность продления черноморской зерновой инициативы", действие которой истекает 18 марта. Он отметил, что экспорт украинских и российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и цен на продукты питания. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230310/rossiya-1856869580.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, андрей ермак, зерновая сделка