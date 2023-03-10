Майору СБУ грозит до восьми лет за слова об инсценировке в Буче
Майору СБУ, назвавшей события в Буче инсценировкой, грозит до восьми лет лишения свободы
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Буче
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Буче. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Майору СБУ грозит тюремный срок за то, что она называла инцидент в Буче инсценировкой, а боевые действия в Донбассе — гражданской войной, следует из сообщения специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Украины.
Речь идет о сотруднице Волынского областного управления Службы безопасности, которой предъявили обвинения в "оправдании российской агрессии".
"По данным следствия, служащая признавала аннексию Крыма, войну называла "гражданским конфликтом", а преступления российских военных в Буче — "инсценировкой", — говорится в релизе.
Имя подозреваемой не называется, но уточняется, что ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
В начале апреля в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киевские власти обвинили Россию в массовых убийствах мирного населения.
В российском Минобороны назвали это очередной провокацией и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.