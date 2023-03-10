https://ria.ru/20230310/sbu-1857078716.html

Майору СБУ грозит до восьми лет за слова об инсценировке в Буче

Майору СБУ грозит до восьми лет за слова об инсценировке в Буче - РИА Новости, 10.03.2023

Майору СБУ грозит до восьми лет за слова об инсценировке в Буче

Майору СБУ грозит тюремный срок за то, что она называла инцидент в Буче инсценировкой, а боевые действия в Донбассе — гражданской войной, следует из сообщения... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:09

2023-03-10T17:09

2023-03-10T18:34

специальная военная операция на украине

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Майору СБУ грозит тюремный срок за то, что она называла инцидент в Буче инсценировкой, а боевые действия в Донбассе — гражданской войной, следует из сообщения специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Украины. Речь идет о сотруднице Волынского областного управления Службы безопасности, которой предъявили обвинения в "оправдании российской агрессии"."По данным следствия, служащая признавала аннексию Крыма, войну называла "гражданским конфликтом", а преступления российских военных в Буче — "инсценировкой", — говорится в релизе. Имя подозреваемой не называется, но уточняется, что ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. В начале апреля в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киевские власти обвинили Россию в массовых убийствах мирного населения.В российском Минобороны назвали это очередной провокацией и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20221022/bucha-1825829237.html

https://ria.ru/20220713/feyki-1802304448.html

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буча

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, буча, ситуация в днр и лнр