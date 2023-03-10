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Майору СБУ грозит до восьми лет за слова об инсценировке в Буче - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 10.03.2023 (обновлено: 18:34 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/sbu-1857078716.html
Майору СБУ грозит до восьми лет за слова об инсценировке в Буче
Майору СБУ грозит до восьми лет за слова об инсценировке в Буче - РИА Новости, 10.03.2023
Майору СБУ грозит до восьми лет за слова об инсценировке в Буче
Майору СБУ грозит тюремный срок за то, что она называла инцидент в Буче инсценировкой, а боевые действия в Донбассе — гражданской войной, следует из сообщения... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:09
2023-03-10T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
буча
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Майору СБУ грозит тюремный срок за то, что она называла инцидент в Буче инсценировкой, а боевые действия в Донбассе — гражданской войной, следует из сообщения специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Украины. Речь идет о сотруднице Волынского областного управления Службы безопасности, которой предъявили обвинения в "оправдании российской агрессии"."По данным следствия, служащая признавала аннексию Крыма, войну называла "гражданским конфликтом", а преступления российских военных в Буче — "инсценировкой", — говорится в релизе. Имя подозреваемой не называется, но уточняется, что ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. В начале апреля в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киевские власти обвинили Россию в массовых убийствах мирного населения.В российском Минобороны назвали это очередной провокацией и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20221022/bucha-1825829237.html
https://ria.ru/20220713/feyki-1802304448.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, буча, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Буча, Ситуация в ДНР и ЛНР
Майору СБУ грозит до восьми лет за слова об инсценировке в Буче

Майору СБУ, назвавшей события в Буче инсценировкой, грозит до восьми лет лишения свободы

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Буче
Украинские военные в Буче - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Буче. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Майору СБУ грозит тюремный срок за то, что она называла инцидент в Буче инсценировкой, а боевые действия в Донбассе — гражданской войной, следует из сообщения специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Украины.
Речь идет о сотруднице Волынского областного управления Службы безопасности, которой предъявили обвинения в "оправдании российской агрессии".
"По данным следствия, служащая признавала аннексию Крыма, войну называла "гражданским конфликтом", а преступления российских военных в Буче — "инсценировкой", — говорится в релизе.
Имя подозреваемой не называется, но уточняется, что ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Россия так и не получила списки жертв провокации в Буче, заявил Небензя
22 октября 2022, 00:01
В начале апреля в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киевские власти обвинили Россию в массовых убийствах мирного населения.
В российском Минобороны назвали это очередной провокацией и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Жителя Петербурга заключили под стражу из-за фейков о Буче
13 июля 2022, 21:42
 
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