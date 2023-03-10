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СМИ: СБУ задержала бывшего директора предприятия "Антонов" - РИА Новости, 10.03.2023
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01:45 10.03.2023 (обновлено: 01:46 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/sbu-1856896489.html
СМИ: СБУ задержала бывшего директора предприятия "Антонов"
СМИ: СБУ задержала бывшего директора предприятия "Антонов" - РИА Новости, 10.03.2023
СМИ: СБУ задержала бывшего директора предприятия "Антонов"
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего директора предприятия "Антонов" Сергей Бычкова, сообщает украинское издание "Цензор.Нет". РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T01:45
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служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего директора предприятия "Антонов" Сергей Бычкова, сообщает украинское издание "Цензор.Нет". Вместе с Бычковым задержан начальник безопасности "Антонова" Нетесов. Позже суд взял обоих под стражу на два месяца. По версии следствия, в январе-феврале 2022 года они неоднократно отказывали Нацгвардии в сооружении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель, что "привело к снижению обороноспособности объекта и, как следствие, захвату стратегически важного для обороны столицы объекта, повреждению и уничтожению имущества и самолетов предприятия, в том числе АН-225 "Мрия", сообщает издание "Страна.ua".
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служба безопасности украины, в мире
Служба безопасности Украины, В мире
СМИ: СБУ задержала бывшего директора предприятия "Антонов"

"Цензор.Нет": СБУ задержала бывшего директора предприятия "Антонов" Бычкова

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего директора предприятия "Антонов" Сергей Бычкова, сообщает украинское издание "Цензор.Нет".
Вместе с Бычковым задержан начальник безопасности "Антонова" Нетесов.
Позже суд взял обоих под стражу на два месяца.
По версии следствия, в январе-феврале 2022 года они неоднократно отказывали Нацгвардии в сооружении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель, что "привело к снижению обороноспособности объекта и, как следствие, захвату стратегически важного для обороны столицы объекта, повреждению и уничтожению имущества и самолетов предприятия, в том числе АН-225 "Мрия", сообщает издание "Страна.ua".
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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