https://ria.ru/20230310/sber-1856921289.html
"Сбер" тестирует оплату покупок на сумму свыше тысячи рублей без пин-кода
"Сбер" тестирует оплату покупок на сумму свыше тысячи рублей без пин-кода - РИА Новости, 10.03.2023
"Сбер" тестирует оплату покупок на сумму свыше тысячи рублей без пин-кода
Сбербанк тестирует возможность оплаты покупок на сумму свыше тысячи рублей без введения пинк-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:39
2023-03-10T09:39
2023-03-10T10:15
экономика
сбербанк россии
сбер
россия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сбербанк тестирует возможность оплаты покупок на сумму свыше тысячи рублей без введения пинк-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Как утверждается, увеличение лимита позволит "сделать платежный опыт более удобным", сохраняя при этом стандарты безопасности проведения операций.Национальная платежная система "Мир" в 2020-м году установила для банков лимит в три тысячи рублей на проведение операций без подтверждения пин-кодом.
https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856419344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сбербанк россии, сбер, россия
Экономика, Сбербанк России, Сбер, Россия
"Сбер" тестирует оплату покупок на сумму свыше тысячи рублей без пин-кода
Сбербанк тестирует возможность оплаты покупок на сумму свыше тысячи рублей без пин-кода
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сбербанк тестирует возможность оплаты покупок на сумму свыше тысячи рублей без введения пинк-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
«
"С начала 2023 года "Сбер" тестирует возможность увеличения суммы покупки без пин-кода свыше 1000 рублей в своей сети терминалов эквайринга по картам Сбербанка и других банков", — уточнили в банке.
Как утверждается, увеличение лимита позволит "сделать платежный опыт более удобным", сохраняя при этом стандарты безопасности проведения операций.
Национальная платежная система "Мир" в 2020-м году установила для банков лимит в три тысячи рублей на проведение операций без подтверждения пин-кодом.
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