https://ria.ru/20230310/sber-1856921289.html

"Сбер" тестирует оплату покупок на сумму свыше тысячи рублей без пин-кода

"Сбер" тестирует оплату покупок на сумму свыше тысячи рублей без пин-кода - РИА Новости, 10.03.2023

"Сбер" тестирует оплату покупок на сумму свыше тысячи рублей без пин-кода

Сбербанк тестирует возможность оплаты покупок на сумму свыше тысячи рублей без введения пинк-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T09:39

2023-03-10T09:39

2023-03-10T10:15

экономика

сбербанк россии

сбер

россия

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сбербанк тестирует возможность оплаты покупок на сумму свыше тысячи рублей без введения пинк-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Как утверждается, увеличение лимита позволит "сделать платежный опыт более удобным", сохраняя при этом стандарты безопасности проведения операций.Национальная платежная система "Мир" в 2020-м году установила для банков лимит в три тысячи рублей на проведение операций без подтверждения пин-кодом.

https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856419344.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сбербанк россии, сбер, россия