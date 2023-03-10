https://ria.ru/20230310/sanktsii-1857015904.html
Запад хочет перекрыть любые каналы обхода санкций, заявил Лавров
Запад хочет перекрыть любые каналы обхода санкций, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2023
Запад хочет перекрыть любые каналы обхода санкций, заявил Лавров
Запад сейчас разрабатывает новую стратегию по перекрытию любых каналов обхода санкций против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:15
2023-03-10T14:15
2023-03-10T14:15
экономика
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Запад сейчас разрабатывает новую стратегию по перекрытию любых каналов обхода санкций против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас вот поднялась на Западе новая истеричная волна - мол, Россия наращивает даже в этих условиях свою внешнюю торговлю, не порядок. И сейчас у них разрабатывается новая стратегия на Западе - перекрывать любые каналы обхода санкций", - сказал он в эфире программы "Большая игра". "То есть это уже не просто мы объявили санкции против России и вас призываем сделать то же самое. Это уже запрет быть самостоятельным", - добавил министр. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие десять пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856982088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
Запад хочет перекрыть любые каналы обхода санкций, заявил Лавров
Лавров: Запад разрабатывает новую стратегию по перекрытию любых каналов обхода санкций