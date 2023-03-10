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Боррель заявил, что возможности санкций против России почти истощены - РИА Новости, 10.03.2023
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12:59 10.03.2023 (обновлено: 13:34 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856982088.html
Боррель заявил, что возможности санкций против России почти истощены
Боррель заявил, что возможности санкций против России почти истощены - РИА Новости, 10.03.2023
Боррель заявил, что возможности санкций против России почти истощены
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможности Евросоюза по введению санкций против России почти истощены, в этой области осталось не так много... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:59
2023-03-10T13:34
россия
евросоюз
экономика
жозеп боррель
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможности Евросоюза по введению санкций против России почти истощены, в этой области осталось не так много вариантов."Не так много осталось, что можно сделать, в вопросе санкций", - заявил Боррель в интервью изданию Euractiv, заметив, что "было бы странно", если бы через год после обострения украинского конфликта "осталось бы много вариантов". "Мы приближаемся к последним ступеням лестницы", - добавил он. По мнению дипломата, Евросоюзу нужно теперь сосредоточиться на увеличении финансовой и военной поддержки Украины.Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие десять пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, евросоюз, экономика, жозеп боррель, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Экономика, Жозеп Боррель, Санкции в отношении России
Боррель заявил, что возможности санкций против России почти истощены

Боррель заявил, что у Европы осталось не так много вариантов санкций против России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможности Евросоюза по введению санкций против России почти истощены, в этой области осталось не так много вариантов.
"Не так много осталось, что можно сделать, в вопросе санкций", - заявил Боррель в интервью изданию Euractiv, заметив, что "было бы странно", если бы через год после обострения украинского конфликта "осталось бы много вариантов". "Мы приближаемся к последним ступеням лестницы", - добавил он. По мнению дипломата, Евросоюзу нужно теперь сосредоточиться на увеличении финансовой и военной поддержки Украины.
Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие десять пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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