https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856982088.html

Боррель заявил, что возможности санкций против России почти истощены

Боррель заявил, что возможности санкций против России почти истощены - РИА Новости, 10.03.2023

Боррель заявил, что возможности санкций против России почти истощены

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможности Евросоюза по введению санкций против России почти истощены, в этой области осталось не так много... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:59

2023-03-10T12:59

2023-03-10T13:34

россия

евросоюз

экономика

жозеп боррель

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможности Евросоюза по введению санкций против России почти истощены, в этой области осталось не так много вариантов."Не так много осталось, что можно сделать, в вопросе санкций", - заявил Боррель в интервью изданию Euractiv, заметив, что "было бы странно", если бы через год после обострения украинского конфликта "осталось бы много вариантов". "Мы приближаемся к последним ступеням лестницы", - добавил он. По мнению дипломата, Евросоюзу нужно теперь сосредоточиться на увеличении финансовой и военной поддержки Украины.Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие десять пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230116/sanktsii-1845163423.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, экономика, жозеп боррель, санкции в отношении россии