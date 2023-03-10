https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html

Год "адских санкций": Россия стала жить лучше, чем Британия

Год "адских санкций": Россия стала жить лучше, чем Британия - РИА Новости, 10.03.2023

Год "адских санкций": Россия стала жить лучше, чем Британия

Годовщину экономического антироссийского блицкрига английская пресса отмечает траурными статьями. "Адские санкции" принесли парадоксальный результат. Россия... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:00

2023-03-10T08:00

2023-03-10T12:03

аналитика

россия

англия

маргарет тэтчер

санкции в отношении россии

мвф

великобритания

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Годовщину экономического антироссийского блицкрига английская пресса отмечает траурными статьями. "Адские санкции" принесли парадоксальный результат. Россия открыла для себя новые возможности развития, а вот Британия, долгое время позиционировавшая себя как одну из богатейших стран мира, санкционного режима не пережила.По прогнозам МВФ, в ближайшие два года экономика России будет расти быстрее британской. В Англии еще в прошлом году признали начало рецессии, то бишь экономического спада. В этом году он будет только усиливаться.За красивыми формулировками типа "отрицательного роста" (так английские эксперты называют падение ВВП) и "кризиса стоимости жизни" кроется унылая повседневная реальность. Англичане стали меньше есть, хуже одеваться, меньше мыться и отапливать свое жилье. Это пока еще не послевоенная Британия с карточками на еду и черным рынком, но уже и не тот гламурный финансовый рай, который пыталась выстроить Маргарет Тэтчер.Популярный таблоид Daily Mail, отвечая на запросы читательских масс, выдал некий "репортаж" из России, констатируя очевидное: хваленые западные санкции, призванные наказать президента Путина, провалились. Россияне по-прежнему вкусно едят, хорошо одеваются, ездят на личных автомобилях и не страдают от холода в неотапливаемых помещениях.Супермаркеты Перми (английские журналисты собирали материал, общаясь в соцсетях с пермяками) ломятся от свежайших местных и импортных продуктов. В это самое время английские супермаркеты ограничивают продажу огурцов, помидоров и сладкого перца в классическом стиле "по две штуки в одни руки". Еще один дефицит — яйца и курятина. Дело в том, что птица и тепличные овощи требуют повышенных затрат электроэнергии, а ее стоимость за год увеличилась в Британии в разы.Для придания пущей достоверности авторы Daily Mail цитируют некоего Джона и его русскую жену Елену из Перми. Джон — научный работник, Елена — преподаватель вуза. Вот что они якобы сказали газете: "Рядового россиянина заботит лишь наличие теплого дома, еды на столе, стакана водки и безопасности на улицах. У нас все это есть. Конфликт (на Украине) ничего не изменил"."Стакан водки" звучит хорошо, не хватает только медведя с балалайкой. Но в материале есть и другая клюква. Джон и Елена утверждают, что платят за "коммуналку" в своей "двушке" 11 500 рублей в месяц. Цифра эта, очевидно, лживая: на самом деле пермяки за "двушку" платят в два, а то и в три раза меньше. Но откуда она вообще взялась? А это английские журналисты взяли официальный размер минимальной "коммуналки" по Англии (без учета Лондона, естественно) и перевели его в рубли — чтобы британские читатели совсем уж не расстраивались.Однако общая картина, несмотря на эти махинации, передана верно. Daily Mail отмечает и 13-процентный подоходный налог (в отличие от 45 процентов в Британии), и бесплатную медицину, и низкие транспортные расходы россиян. И получается очевидное: по соотношению "цена — качество жизни" Россия, причем провинциальная, далеко обгоняет Британию.Владельцы агентств и финансовых институтов могут пропихивать Соединенное Королевство в высшие строчки международных рейтингов, но правда жизни в том, что по итогам экономического блицкрига россияне живут лучше британцев и подавляющего числа европейцев. Осталось нам разве что перегнать Америку, как завещал Никита Сергеевич.Ничего удивительного в этом нет: наша страна богата ресурсами, у нас роскошный агропром, образованное население, богатый спектр высоких технологий и мобильный предприимчивый бизнес, умеющий моментально находить новых контрагентов и завязывать взаимовыгодное сотрудничество. Единственной нашей проблемой было то, что международные финансовые институты рейтинговали нас с очевидной предвзятостью. Десятилетиями нам оценки занижали, той же Британии завышали. Но сегодня стало видно, что английский король — голый.Упадок британской экономики совершенно логичен. Еще в 1970-х население острова жило очень небогато. Со времен Тэтчер там удалось раздуть финансовые институты, построить "экономику услуг", набрать кредитов. Это создало видимость благополучия. Но при первом же кризисе — а он начался еще в 2020-м — все эти потемкинские деревни начали рушиться. Антироссийские санкции развалили их окончательно.Сегодня средняя зарплата лондонца в сфере, например, IT составляет от трех до четырех тысяч фунтов в месяц. Водитель автобуса — легендарного красного даблдеккера — получает около двух тысяч. А средняя аренда квартиры в Лондоне подобралась уже к 2,5 тысячи фунтов — двести пятьдесят тысяч рублей на наши деньги. Прибавьте сотни фунтов на транспорт, сотни фунтов на еду, сотни фунтов за "коммуналку". Даже если квартира своя, на среднюю зарплату не разбежишься. А если оплата почасовая?Народные массы в Британии задаются естественным вопросом: а почему же мы в результате этих санкций живем хуже, чем в России? Именно этот вопрос осторожно пытается сформулировать в своей публикации Daily Mail. Как же так, действительно? Мы же собирались наказать Путина и "заставить страдать" русских, а в результате почему-то страдаем сами.На это российские бегунки-иноагенты предлагают потерпеть еще. "Не надо каждые пять минут смотреть на часы, ожидая, когда санкции сработают, — утешает британцев Владимир Милов*. — Упражняйтесь в стратегическом терпении". Британцы не могут терпеть. Они устраивают масштабные забастовки, выходят на демонстрации, пытаются как-то бороться. Но власти страны продолжают упорно морить их голодом и холодом, лишь бы не проиграть России на Украине. Хотя, по сути, они уже проиграли все, в том числе и собственный народ.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230303/plan-1855514822.html

https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856722989.html

https://ria.ru/20230308/sanktsii-1856521824.html

https://ria.ru/20230308/sanktsii-1856587945.html

https://ria.ru/20230308/rossiya-1856488181.html

россия

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великобритания

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аналитика, россия, англия, маргарет тэтчер, санкции в отношении россии, мвф, великобритания