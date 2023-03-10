https://ria.ru/20230310/samolet-1856923542.html
В самолете Korean Air под пассажирским сидением нашли боевую пулю
В самолете Korean Air под пассажирским сидением нашли боевую пулю - РИА Новости, 10.03.2023
В самолете Korean Air под пассажирским сидением нашли боевую пулю
Боевая пуля была обнаружена под одним из сидений самолета авиакомпании Korean Air, когда тот готовился к вылету из международного аэропорта Инчхон в Южной Корее РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:49
2023-03-10T09:49
2023-03-10T10:41
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СЕУЛ, 10 мар - РИА Новости. Боевая пуля была обнаружена под одним из сидений самолета авиакомпании Korean Air, когда тот готовился к вылету из международного аэропорта Инчхон в Южной Корее в пятницу, самолет вернули в терминал, 230 человек были эвакуированы, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию аэропорта. Сообщается, что в 8.05 (02.05 мск) полиция аэропорта получила сообщение о том, что один из пассажиров рейса обнаружил пулю у себя под сиденьем. Самолет должен был вылететь в Манилу, Филиппины в 7.45 (01.45 мск) и уже готовился взлететь, но его вернули в терминал. 218 пассажиров и 12 членов экипажа были эвакуированы. Представители полиции сообщили, что подразделение антитеррористической полиции и военная группа по обезвреживанию взрывчатых веществ обыскали салон самолета. Полиция планирует выяснить, как боевая пуля попала на борт рейса. Как отмечает агентство Рёнхап, хранение оружия в Южной Корее запрещено законом, исключение составляет лицензированное спортивное и охотничье оружие, которое должно храниться в полицейских участках.
https://ria.ru/20230309/pulkovo-1856827103.html
https://ria.ru/20230307/priznanie-1856479448.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, инчхон, korean air , манила, новости - туризм
В мире, Южная Корея, Инчхон, Korean Air , Манила, Туризм, Новости - Туризм
В самолете Korean Air под пассажирским сидением нашли боевую пулю
Пассажиров самолета Korean Air эвакуировали после обнаружения пули на борту судна
СЕУЛ, 10 мар - РИА Новости. Боевая пуля была обнаружена под одним из сидений самолета авиакомпании Korean Air, когда тот готовился к вылету из международного аэропорта Инчхон в Южной Корее в пятницу, самолет вернули в терминал, 230 человек были эвакуированы, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию аэропорта.
Сообщается, что в 8.05 (02.05 мск) полиция аэропорта получила сообщение о том, что один из пассажиров рейса обнаружил пулю у себя под сиденьем. Самолет должен был вылететь в Манилу
, Филиппины
в 7.45 (01.45 мск) и уже готовился взлететь, но его вернули в терминал. 218 пассажиров и 12 членов экипажа были эвакуированы.
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Представители полиции сообщили, что подразделение антитеррористической полиции и военная группа по обезвреживанию взрывчатых веществ обыскали салон самолета.
Полиция планирует выяснить, как боевая пуля попала на борт рейса. Как отмечает агентство Рёнхап, хранение оружия в Южной Корее запрещено законом, исключение составляет лицензированное спортивное и охотничье оружие, которое должно храниться в полицейских участках.
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