https://ria.ru/20230310/samolet-1856923542.html

В самолете Korean Air под пассажирским сидением нашли боевую пулю

В самолете Korean Air под пассажирским сидением нашли боевую пулю - РИА Новости, 10.03.2023

В самолете Korean Air под пассажирским сидением нашли боевую пулю

Боевая пуля была обнаружена под одним из сидений самолета авиакомпании Korean Air, когда тот готовился к вылету из международного аэропорта Инчхон в Южной Корее РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T09:49

2023-03-10T09:49

2023-03-10T10:41

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инчхон

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СЕУЛ, 10 мар - РИА Новости. Боевая пуля была обнаружена под одним из сидений самолета авиакомпании Korean Air, когда тот готовился к вылету из международного аэропорта Инчхон в Южной Корее в пятницу, самолет вернули в терминал, 230 человек были эвакуированы, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию аэропорта. Сообщается, что в 8.05 (02.05 мск) полиция аэропорта получила сообщение о том, что один из пассажиров рейса обнаружил пулю у себя под сиденьем. Самолет должен был вылететь в Манилу, Филиппины в 7.45 (01.45 мск) и уже готовился взлететь, но его вернули в терминал. 218 пассажиров и 12 членов экипажа были эвакуированы. Представители полиции сообщили, что подразделение антитеррористической полиции и военная группа по обезвреживанию взрывчатых веществ обыскали салон самолета. Полиция планирует выяснить, как боевая пуля попала на борт рейса. Как отмечает агентство Рёнхап, хранение оружия в Южной Корее запрещено законом, исключение составляет лицензированное спортивное и охотничье оружие, которое должно храниться в полицейских участках.

https://ria.ru/20230309/pulkovo-1856827103.html

https://ria.ru/20230307/priznanie-1856479448.html

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Дарья Буймова

в мире, южная корея, инчхон, korean air , манила, новости - туризм