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РЖД открыли на российских вокзалах собственную сеть кофеен
РЖД открыли на российских вокзалах собственную сеть кофеен - РИА Новости, 10.03.2023
РЖД открыли на российских вокзалах собственную сеть кофеен
РЖД начали открывать на российских вокзалах собственную сеть кофеен, в частности, они уже появились в Москве и ряде регионов, сообщила компания. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:45
2023-03-10T17:45
2023-03-10T18:30
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. РЖД начали открывать на российских вокзалах собственную сеть кофеен, в частности, они уже появились в Москве и ряде регионов, сообщила компания. "Сейчас в нашей сети "Вокзалы России" уже 14 кофеен, оформленных в едином фирменном стиле и работающих по стандарту: на Белорусском и Курском вокзалах Москвы, на вокзалах Сочи, Нижний Новгород, Новосибирск-Главный, Екатеринбург, Хабаровск и других", – говорится в сообщении компании. Здесь можно взять напитки и еду с собой или посидеть за столиком. Кроме разных сортов кофе и чая, предлагают приобрести выпечку, шоколад, пиццу, хот-доги. Компания до конца 2023 году планирует увеличить количество таких кофеен в два раза.
https://ria.ru/20230303/poezd-1855756406.html
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новости - туризм, москва, сочи, ржд
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Сочи, РЖД
РЖД открыли на российских вокзалах собственную сеть кофеен
РЖД открыли на вокзалах собственную сеть кофеен, в которой уже 14 точек