https://ria.ru/20230310/ryazan-1857063627.html

Завод по производству вычислительной техники откроют в Рязани в этом году

Завод по производству вычислительной техники откроют в Рязани в этом году - РИА Новости, 10.03.2023

Завод по производству вычислительной техники откроют в Рязани в этом году

Завод по производству вычислительной техники на территории индустриального промышленного парка "Рязанский" планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:42

2023-03-10T16:42

2023-03-10T16:42

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павел малков

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РЯЗАНЬ, 10 мар – РИА Новости. Завод по производству вычислительной техники на территории индустриального промышленного парка "Рязанский" планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале этого года, губернатор Рязанской области Павел Малков поручил предоставить проекту меры господдержки. Как сообщила пресс-служба правительства региона, Малков провел в пятницу заседание инвестиционного комитета области, одним из вопросов которого стала реализация инвестиционного проекта ООО "Центр открытых разработок" по строительству нового производства на территории индустриального промышленного парка "Рязанский". "Инвестор планирует вложить в завод по производству вычислительной техники более 2 миллиардов рублей и создать 150 рабочих мест. В настоящее время уже построено здание для размещения основного производства. Монтаж оборудования, ввод завода в эксплуатацию и запуск тестового производства запланирован на второй квартал текущего года", - говорится в сообщении. По словам Малкова, проект стал первым в индустриальном парке "Рязанский". Губернатор поручил проработать вопросы, касающиеся предоставления инвестору необходимых мер господдержки и его взаимодействия с рязанскими вузами в части подготовки квалифицированных специалистов. На заседании глава региона напомнил, что поддержка инвесторов в условиях санкций – важное направление, которое обозначил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. "Поставлена задача – максимально ускорить реализацию инвестпроектов. Поэтому самое пристальное внимание – поддержке инвесторов. Главное здесь – скорость принятия решений", - цитирует Малкова его пресс-служба. Отмечается, что в области реализуется 95 инвестроектов с объемом инвестиций около 270 миллиардов рублей. "Это новые мощности, новая продукция, около 20 тысяч рабочих мест. Эту положительную тенденцию в объемах инвестиций нам нужно обязательно сохранить", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20230310/ryazan-1856924046.html

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экономика, рязань, рязанская область, россия, павел малков