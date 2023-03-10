https://ria.ru/20230310/ryazan-1856924046.html
В Рязани из-за сбоя самопроизвольно включилась система оповещения
В Рязани из-за сбоя самопроизвольно включилась система оповещения - РИА Новости, 10.03.2023
В Рязани из-за сбоя самопроизвольно включилась система оповещения
В Рязани из-за сбоя на оборудовании сработала система оповещения, сообщила журналистам пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:54
2023-03-10T09:54
2023-03-10T12:03
происшествия
рязань
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РЯЗАНЬ, 10 мар — РИА Новости. В Рязани из-за сбоя на оборудовании сработала система оповещения, сообщила журналистам пресс-служба областной администрации. "По информации дежурного, утром в Рязани произошел сбой на оборудовании оповещения, что привело к самопроизвольному включению сирен. Причины устанавливаются", — говорится в релизе. По данным МЧС, это произошло в 7:00. Как рассказывают в соцсетях жители города, сирену слышали в разных районах.
https://ria.ru/20230309/trevoga-1856847659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань
В Рязани из-за сбоя самопроизвольно включилась система оповещения
Администрация Рязани сообщила о самопроизвольном включении системы оповещения из-за сбоя
РЯЗАНЬ, 10 мар — РИА Новости. В Рязани из-за сбоя на оборудовании сработала система оповещения, сообщила журналистам пресс-служба областной администрации.
"По информации дежурного, утром в Рязани
произошел сбой на оборудовании оповещения, что привело к самопроизвольному включению сирен. Причины устанавливаются", — говорится в релизе.
По данным МЧС, это произошло в 7:00. Как рассказывают в соцсетях жители города, сирену слышали в разных районах.
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