https://ria.ru/20230310/ryazan-1856924046.html

В Рязани из-за сбоя самопроизвольно включилась система оповещения

В Рязани из-за сбоя самопроизвольно включилась система оповещения - РИА Новости, 10.03.2023

В Рязани из-за сбоя самопроизвольно включилась система оповещения

В Рязани из-за сбоя на оборудовании сработала система оповещения, сообщила журналистам пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T09:54

2023-03-10T09:54

2023-03-10T12:03

происшествия

рязань

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РЯЗАНЬ, 10 мар — РИА Новости. В Рязани из-за сбоя на оборудовании сработала система оповещения, сообщила журналистам пресс-служба областной администрации. "По информации дежурного, утром в Рязани произошел сбой на оборудовании оповещения, что привело к самопроизвольному включению сирен. Причины устанавливаются", — говорится в релизе. По данным МЧС, это произошло в 7:00. Как рассказывают в соцсетях жители города, сирену слышали в разных районах.

https://ria.ru/20230309/trevoga-1856847659.html

рязань

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязань