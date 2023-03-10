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В Рязани из-за сбоя самопроизвольно включилась система оповещения - РИА Новости, 10.03.2023
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09:54 10.03.2023 (обновлено: 12:03 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/ryazan-1856924046.html
В Рязани из-за сбоя самопроизвольно включилась система оповещения
В Рязани из-за сбоя самопроизвольно включилась система оповещения - РИА Новости, 10.03.2023
В Рязани из-за сбоя самопроизвольно включилась система оповещения
В Рязани из-за сбоя на оборудовании сработала система оповещения, сообщила журналистам пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:54
2023-03-10T12:03
происшествия
рязань
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РЯЗАНЬ, 10 мар — РИА Новости. В Рязани из-за сбоя на оборудовании сработала система оповещения, сообщила журналистам пресс-служба областной администрации. "По информации дежурного, утром в Рязани произошел сбой на оборудовании оповещения, что привело к самопроизвольному включению сирен. Причины устанавливаются", — говорится в релизе. По данным МЧС, это произошло в 7:00. Как рассказывают в соцсетях жители города, сирену слышали в разных районах.
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происшествия, рязань
Происшествия, Рязань
В Рязани из-за сбоя самопроизвольно включилась система оповещения

Администрация Рязани сообщила о самопроизвольном включении системы оповещения из-за сбоя

CC BY-SA 4.0 / Максим Шанин / Ночная РязаньРязань
Рязань - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
CC BY-SA 4.0 / Максим Шанин / Ночная Рязань
Рязань. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 10 мар — РИА Новости. В Рязани из-за сбоя на оборудовании сработала система оповещения, сообщила журналистам пресс-служба областной администрации.
"По информации дежурного, утром в Рязани произошел сбой на оборудовании оповещения, что привело к самопроизвольному включению сирен. Причины устанавливаются", — говорится в релизе.
По данным МЧС, это произошло в 7:00. Как рассказывают в соцсетях жители города, сирену слышали в разных районах.
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