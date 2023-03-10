https://ria.ru/20230310/rusofobiya-1857145017.html

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 10.03.2023

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Москва запросила заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии на Украине, написал первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T20:59

2023-03-10T20:59

2023-03-10T22:35

россия

украина

оон

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дмитрий полянский

совет безопасности оон

сергей лавров

сергей кравцов

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ООН, 10 мар — РИА Новости. Москва запросила заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии на Украине, написал первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.Имена докладчиков озвучат накануне мероприятия."Чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает. Заседание запрошено на 17:00 по Москве", — добавил Полянский.В последние годы на Украине власти поддерживают политику русофобии и массово запрещают использование русского языка. Государство закрепляет это на законодательном уровне.Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что Киев использует систему образования для разжигания межнациональной розни. Он подчеркнул, что анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной — без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854910186.html

https://ria.ru/20221003/spch-1821289923.html

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россия, украина, оон, в мире, дмитрий полянский, совет безопасности оон, сергей лавров, сергей кравцов, москва