Рейтинг@Mail.ru
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 10.03.2023 (обновлено: 22:35 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/rusofobiya-1857145017.html
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 10.03.2023
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине
Москва запросила заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии на Украине, написал первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T20:59
2023-03-10T22:35
россия
украина
оон
в мире
дмитрий полянский
совет безопасности оон
сергей лавров
сергей кравцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 10 мар — РИА Новости. Москва запросила заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии на Украине, написал первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.Имена докладчиков озвучат накануне мероприятия."Чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает. Заседание запрошено на 17:00 по Москве", — добавил Полянский.В последние годы на Украине власти поддерживают политику русофобии и массово запрещают использование русского языка. Государство закрепляет это на законодательном уровне.Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что Киев использует систему образования для разжигания межнациональной розни. Он подчеркнул, что анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной — без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854910186.html
https://ria.ru/20221003/spch-1821289923.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, оон, в мире, дмитрий полянский, совет безопасности оон, сергей лавров, сергей кравцов, москва
Россия, Украина, ООН, В мире, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН, Сергей Лавров, Сергей Кравцов, Москва
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Зампостпреда Полянский: Россия запросила на 14 марта заседание СБ ООН по теме русофобии

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 мар — РИА Новости. Москва запросила заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии на Украине, написал первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня мы запросили проведение во вторник, 14 марта, открытого заседания СБ ООН по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса. Разумеется, пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе", — указал дипломат.

Имена докладчиков озвучат накануне мероприятия.
"Чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает. Заседание запрошено на 17:00 по Москве", — добавил Полянский.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Генпрокуратура назвала русофобию на Западе проявлением экстремизма
28 февраля, 17:20
В последние годы на Украине власти поддерживают политику русофобии и массово запрещают использование русского языка. Государство закрепляет это на законодательном уровне.
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что Киев использует систему образования для разжигания межнациональной розни. Он подчеркнул, что анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной — без запрета на русский язык и русскую культуру.
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Группа из 11 стран в совместном заявлении в СПЧ ООН осудила русофобию
3 октября 2022, 21:34
 
РоссияУкраинаООНВ миреДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНСергей ЛавровСергей КравцовМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала