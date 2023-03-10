Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине
Зампостпреда Полянский: Россия запросила на 14 марта заседание СБ ООН по теме русофобии
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 10 мар — РИА Новости. Москва запросила заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии на Украине, написал первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня мы запросили проведение во вторник, 14 марта, открытого заседания СБ ООН по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса. Разумеется, пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе", — указал дипломат.
Имена докладчиков озвучат накануне мероприятия.
"Чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает. Заседание запрошено на 17:00 по Москве", — добавил Полянский.
В последние годы на Украине власти поддерживают политику русофобии и массово запрещают использование русского языка. Государство закрепляет это на законодательном уровне.
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что Киев использует систему образования для разжигания межнациональной розни. Он подчеркнул, что анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной — без запрета на русский язык и русскую культуру.