https://ria.ru/20230310/rpts-1857136994.html

В РПЦ прокомментировали необычный опыт японских ученых

В РПЦ прокомментировали необычный опыт японских ученых - РИА Новости, 10.03.2023

В РПЦ прокомментировали необычный опыт японских ученых

Церковь не может относиться с пониманием к экспериментам, подобным проведенному, в результате которого получено потомство мышей от двух отцов, и "успех"... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T20:07

2023-03-10T20:07

2023-03-10T20:07

религия

религия

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Церковь не может относиться с пониманием к экспериментам, подобным проведенному, в результате которого получено потомство мышей от двух отцов, и "успех" подобных практик, даже если он случится, не повлияет на ее учение, сказал РИА Новости член Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович, комментируя эксперимент с мышами, произведенными от двух родителей мужского пола.В четверг британские издания Guardian и Time сообщили, что ученые смогли создать мышей с двумя биологическими отцами путем генерации половых клеток из мужского соматического клеточного материала.“Конечно, к такого рода экспериментам Церковь никак не может относиться положительно: это страшное явление, когда биологическими родителями являются лица одного пола, в данном случае мужчин. Это настолько противоестественно и настолько противоречит замыслу Божьему о том, как возникает жизнь, что это, безусловно, богоборческая практика, и Церковь ее никак поддержать не может. Никакого изменения в церковном учении, естественно, это вызвать не может.”, – сказал священник РИА Новости.Соматические клетки, в данном случае клетки кожи, в настоящее время стало возможным превращать в половые, пояснил священник Владимир Духович. Поэтому для мужчин – пока, по его словам, только и именно для мужчин – появилась возможность получать потомство, когда биологическими родителями являются они оба.Таким же образом, сказал он, не имеют отношения к Божественному замыслу о человеке технологии искусственной утробы, попытки смены пола путем воздействия на “мусорную” часть ДНК, эксперименты, применяющиеся в лечении ряда болезней, связанных с митохондриальной ДНК и приводящих к наличию у ребенка фактически трех генетических родителей: двух матерей и отца.“Человек безусловно сейчас способен использовать новейшие научные технологии для того, чтобы извращать замысел о человеке, о том, как должен зачинаться ребенок. Это же явно не соответствует замыслу Божиему… Мир стал богоборческим, Бог перестал занимать центральное место в жизни человека”, – заключил священник.Кацухико Хаяси, руководитель работы в японском Университете Кюсю, известен во всем мире как пионер в области выращивания яйцеклеток и сперматозоидов в лабораторных условиях. Он прогнозирует, что создание жизнеспособной человеческой яйцеклетки из мужского эпителия станет технически возможным в течение десятилетия. Как пишет Guardian, Хаяси также добавил, что он лично был бы не против, если бы эта технология использовалась в клинических целях, чтобы позволить завести ребенка двум мужчинам.В 2018 году, сообщили в Time ученые произвели на свет 12 подобных мышат, которые с трудом дышали и умерли вскоре после рождения. У Хаяси из 600 попыток имплантации родилось семь мышат, однако они оказались здоровыми и обзавелись собственным потомством. Тем не менее, исследователи предупредили о множестве технических барьеров для практической реализации метода, даже если он окажется безопасным и будет считаться этичным для людей, отмечается в публикации.

https://radiosputnik.ria.ru/20230310/upts-1857133406.html

https://ria.ru/20230310/rpts-1857131558.html

https://ria.ru/20230228/pravoslavie-1854927244.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия