https://ria.ru/20230310/rpts-1857136994.html
В РПЦ прокомментировали необычный опыт японских ученых
В РПЦ прокомментировали необычный опыт японских ученых - РИА Новости, 10.03.2023
В РПЦ прокомментировали необычный опыт японских ученых
Церковь не может относиться с пониманием к экспериментам, подобным проведенному, в результате которого получено потомство мышей от двух отцов, и "успех"... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T20:07
2023-03-10T20:07
2023-03-10T20:07
религия
религия
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Церковь не может относиться с пониманием к экспериментам, подобным проведенному, в результате которого получено потомство мышей от двух отцов, и "успех" подобных практик, даже если он случится, не повлияет на ее учение, сказал РИА Новости член Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович, комментируя эксперимент с мышами, произведенными от двух родителей мужского пола.В четверг британские издания Guardian и Time сообщили, что ученые смогли создать мышей с двумя биологическими отцами путем генерации половых клеток из мужского соматического клеточного материала.“Конечно, к такого рода экспериментам Церковь никак не может относиться положительно: это страшное явление, когда биологическими родителями являются лица одного пола, в данном случае мужчин. Это настолько противоестественно и настолько противоречит замыслу Божьему о том, как возникает жизнь, что это, безусловно, богоборческая практика, и Церковь ее никак поддержать не может. Никакого изменения в церковном учении, естественно, это вызвать не может.”, – сказал священник РИА Новости.Соматические клетки, в данном случае клетки кожи, в настоящее время стало возможным превращать в половые, пояснил священник Владимир Духович. Поэтому для мужчин – пока, по его словам, только и именно для мужчин – появилась возможность получать потомство, когда биологическими родителями являются они оба.Таким же образом, сказал он, не имеют отношения к Божественному замыслу о человеке технологии искусственной утробы, попытки смены пола путем воздействия на “мусорную” часть ДНК, эксперименты, применяющиеся в лечении ряда болезней, связанных с митохондриальной ДНК и приводящих к наличию у ребенка фактически трех генетических родителей: двух матерей и отца.“Человек безусловно сейчас способен использовать новейшие научные технологии для того, чтобы извращать замысел о человеке, о том, как должен зачинаться ребенок. Это же явно не соответствует замыслу Божиему… Мир стал богоборческим, Бог перестал занимать центральное место в жизни человека”, – заключил священник.Кацухико Хаяси, руководитель работы в японском Университете Кюсю, известен во всем мире как пионер в области выращивания яйцеклеток и сперматозоидов в лабораторных условиях. Он прогнозирует, что создание жизнеспособной человеческой яйцеклетки из мужского эпителия станет технически возможным в течение десятилетия. Как пишет Guardian, Хаяси также добавил, что он лично был бы не против, если бы эта технология использовалась в клинических целях, чтобы позволить завести ребенка двум мужчинам.В 2018 году, сообщили в Time ученые произвели на свет 12 подобных мышат, которые с трудом дышали и умерли вскоре после рождения. У Хаяси из 600 попыток имплантации родилось семь мышат, однако они оказались здоровыми и обзавелись собственным потомством. Тем не менее, исследователи предупредили о множестве технических барьеров для практической реализации метода, даже если он окажется безопасным и будет считаться этичным для людей, отмечается в публикации.
https://radiosputnik.ria.ru/20230310/upts-1857133406.html
https://ria.ru/20230310/rpts-1857131558.html
https://ria.ru/20230228/pravoslavie-1854927244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия
В РПЦ прокомментировали необычный опыт японских ученых
Священник: эксперимент с мышами от двух отцов не повлияет на учение церкви
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Церковь не может относиться с пониманием к экспериментам, подобным проведенному, в результате которого получено потомство мышей от двух отцов, и "успех" подобных практик, даже если он случится, не повлияет на ее учение, сказал РИА Новости член Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович, комментируя эксперимент с мышами, произведенными от двух родителей мужского пола.
В четверг британские издания Guardian и Time сообщили, что ученые смогли создать мышей с двумя биологическими отцами путем генерации половых клеток из мужского соматического клеточного материала.
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“Конечно, к такого рода экспериментам Церковь никак не может относиться положительно: это страшное явление, когда биологическими родителями являются лица одного пола, в данном случае мужчин. Это настолько противоестественно и настолько противоречит замыслу Божьему о том, как возникает жизнь, что это, безусловно, богоборческая практика, и Церковь ее никак поддержать не может. Никакого изменения в церковном учении, естественно, это вызвать не может.”, – сказал священник РИА Новости.
Соматические клетки, в данном случае клетки кожи, в настоящее время стало возможным превращать в половые, пояснил священник Владимир Духович. Поэтому для мужчин – пока, по его словам, только и именно для мужчин – появилась возможность получать потомство, когда биологическими родителями являются они оба.
Таким же образом, сказал он, не имеют отношения к Божественному замыслу о человеке технологии искусственной утробы, попытки смены пола путем воздействия на “мусорную” часть ДНК, эксперименты, применяющиеся в лечении ряда болезней, связанных с митохондриальной ДНК и приводящих к наличию у ребенка фактически трех генетических родителей: двух матерей и отца.
“Человек безусловно сейчас способен использовать новейшие научные технологии для того, чтобы извращать замысел о человеке, о том, как должен зачинаться ребенок. Это же явно не соответствует замыслу Божиему… Мир стал богоборческим, Бог перестал занимать центральное место в жизни человека”, – заключил священник.
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Кацухико Хаяси, руководитель работы в японском Университете Кюсю, известен во всем мире как пионер в области выращивания яйцеклеток и сперматозоидов в лабораторных условиях. Он прогнозирует, что создание жизнеспособной человеческой яйцеклетки из мужского эпителия станет технически возможным в течение десятилетия. Как пишет Guardian, Хаяси также добавил, что он лично был бы не против, если бы эта технология использовалась в клинических целях, чтобы позволить завести ребенка двум мужчинам.
В 2018 году, сообщили в Time ученые произвели на свет 12 подобных мышат, которые с трудом дышали и умерли вскоре после рождения. У Хаяси из 600 попыток имплантации родилось семь мышат, однако они оказались здоровыми и обзавелись собственным потомством. Тем не менее, исследователи предупредили о множестве технических барьеров для практической реализации метода, даже если он окажется безопасным и будет считаться этичным для людей, отмечается в публикации.
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