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Искусственный интеллект не может заменить священника, уверены в РПЦ - РИА Новости, 10.03.2023
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Религия
 
19:45 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/rpts-1857131558.html
Искусственный интеллект не может заменить священника, уверены в РПЦ
Искусственный интеллект не может заменить священника, уверены в РПЦ - РИА Новости, 10.03.2023
Искусственный интеллект не может заменить священника, уверены в РПЦ
Искусственный интеллект не может заменить общения между людьми, как чат в интернете не заменит проповедь и пасторские советы, заявил зампредседателя... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:45
2023-03-10T19:45
религия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект не может заменить общения между людьми, как чат в интернете не заменит проповедь и пасторские советы, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Он отметил, что в некоторых случаях искусственный интеллект может выполнять технические функции, "но есть такие фантазеры, которые говорят, что он может заменить все, в том числе священнослужителя, общающегося со своей паствой, что человеческое общение не нужно, что есть чат и можно заменить им проповеди и ответы на пасторские вопросы"."С этим мы, конечно, не можем согласиться. Наше христианское свидетельство заключается в том, что общение одного человека с другим, необремененное никакими технологиями, ничем не заменимо. Мы, христиане, это связываем с тем, что человек сотворен по образу и подобию Божиему и поэтому человек находит радость, поддержку и силы в общении с другим человеком. На этом, на мой взгляд, стоится традиционное общество", - сказал Кипшидзе 9 марта на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По его мнению, искусственный интеллект – технология, которая сейчас только развивается, и "социальные последствия ее развития не в полной мере изучены"."Если мы рассматриваем развитие искусственный интеллект как способ дегуманизировать человеческое общение, создать какую-то альтернативную реальность, в которой общение человека с человеком не нужно, потому что для общения есть ИИ, то мы не можем согласиться с таким последствием развития этой технологии", - заключил представитель Русской православной церкви.
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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь, религия
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Религия
Искусственный интеллект не может заменить священника, уверены в РПЦ

РПЦ: искусственный интеллект не может заменить общения между людьми

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект не может заменить общения между людьми, как чат в интернете не заменит проповедь и пасторские советы, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он отметил, что в некоторых случаях искусственный интеллект может выполнять технические функции, "но есть такие фантазеры, которые говорят, что он может заменить все, в том числе священнослужителя, общающегося со своей паствой, что человеческое общение не нужно, что есть чат и можно заменить им проповеди и ответы на пасторские вопросы".
"С этим мы, конечно, не можем согласиться. Наше христианское свидетельство заключается в том, что общение одного человека с другим, необремененное никакими технологиями, ничем не заменимо. Мы, христиане, это связываем с тем, что человек сотворен по образу и подобию Божиему и поэтому человек находит радость, поддержку и силы в общении с другим человеком. На этом, на мой взгляд, стоится традиционное общество", - сказал Кипшидзе 9 марта на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его мнению, искусственный интеллект – технология, которая сейчас только развивается, и "социальные последствия ее развития не в полной мере изучены".
"Если мы рассматриваем развитие искусственный интеллект как способ дегуманизировать человеческое общение, создать какую-то альтернативную реальность, в которой общение человека с человеком не нужно, потому что для общения есть ИИ, то мы не можем согласиться с таким последствием развития этой технологии", - заключил представитель Русской православной церкви.
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