https://ria.ru/20230310/rossiya-1856972138.html
Лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны, заявил Песков
Лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны, заявил Песков - РИА Новости, 10.03.2023
Лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны, заявил Песков
Россияне свободны в передвижениях по миру, искать счастье на стороне им не мешают, но лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:37
2023-03-10T12:37
2023-03-10T12:44
в мире
дмитрий песков
грузия
россия
тбилиси
протесты в грузии против закона об иноагентах
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россияне свободны в передвижениях по миру, искать счастье на стороне им не мешают, но лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в социальных сетях стали распространяться видео и сообщения, что после протестов в Грузии образовались пробки на въезд в Россию."Я не думаю, что это какая-то тенденция, и конечно же, здесь не нужно особо преувеличивать количество этих людей. Но такие граждане есть. Да, они свободны в своих передвижениях. Они гонятся все время за чем-то лучшим. Ну не понимая, что лучшим, наверно, является родина. Но в то же время никто им не мешает поискать счастья и на стороне. Лучше, конечно, искать счастья на той стороне, где нет народных таких волнений, и где не сжигают флаги твоей родины", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать отъезд россиян из Грузии.Он добавил, что "есть такая часть населения, которая весьма и весьма реактивно, так сказать, ведет себя на фоне тех или иных событий, с легкостью на короткую или среднюю перспективу меняет место жительства".Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении первый вариант законопроекта об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента.
https://ria.ru/20230309/lars-1856679998.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, грузия, россия, тбилиси, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Дмитрий Песков, Грузия, Россия, Тбилиси, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны, заявил Песков
Песков: россияне свободны в передвижениях, им не мешают искать счастье на стороне
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россияне свободны в передвижениях по миру, искать счастье на стороне им не мешают, но лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в социальных сетях стали распространяться видео и сообщения, что после протестов в Грузии
образовались пробки на въезд в Россию.
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"Я не думаю, что это какая-то тенденция, и конечно же, здесь не нужно особо преувеличивать количество этих людей. Но такие граждане есть. Да, они свободны в своих передвижениях. Они гонятся все время за чем-то лучшим. Ну не понимая, что лучшим, наверно, является родина. Но в то же время никто им не мешает поискать счастья и на стороне. Лучше, конечно, искать счастья на той стороне, где нет народных таких волнений, и где не сжигают флаги твоей родины", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать отъезд россиян из Грузии.
Он добавил, что "есть такая часть населения, которая весьма и весьма реактивно, так сказать, ведет себя на фоне тех или иных событий, с легкостью на короткую или среднюю перспективу меняет место жительства".
Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении первый вариант законопроекта об иностранных агентах. После этого в Тбилиси
начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента.
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