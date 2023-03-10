https://ria.ru/20230310/rossiya-1856972138.html

Лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны, заявил Песков

Лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны, заявил Песков - РИА Новости, 10.03.2023

Лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны, заявил Песков

Россияне свободны в передвижениях по миру, искать счастье на стороне им не мешают, но лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:37

2023-03-10T12:37

2023-03-10T12:44

в мире

дмитрий песков

грузия

россия

тбилиси

протесты в грузии против закона об иноагентах

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россияне свободны в передвижениях по миру, искать счастье на стороне им не мешают, но лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в социальных сетях стали распространяться видео и сообщения, что после протестов в Грузии образовались пробки на въезд в Россию."Я не думаю, что это какая-то тенденция, и конечно же, здесь не нужно особо преувеличивать количество этих людей. Но такие граждане есть. Да, они свободны в своих передвижениях. Они гонятся все время за чем-то лучшим. Ну не понимая, что лучшим, наверно, является родина. Но в то же время никто им не мешает поискать счастья и на стороне. Лучше, конечно, искать счастья на той стороне, где нет народных таких волнений, и где не сжигают флаги твоей родины", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать отъезд россиян из Грузии.Он добавил, что "есть такая часть населения, которая весьма и весьма реактивно, так сказать, ведет себя на фоне тех или иных событий, с легкостью на короткую или среднюю перспективу меняет место жительства".Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении первый вариант законопроекта об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента.

https://ria.ru/20230309/lars-1856679998.html

https://ria.ru/20230310/gruziya-1856971750.html

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россия

тбилиси

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Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, грузия, россия, тбилиси, протесты в грузии против закона об иноагентах