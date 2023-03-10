Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ
Член ГСА Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Наступление украинской армии в Запорожской области может привести к краху киевского режима, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
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"Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии. Если они сунутся к нам, то получат сполна. И это может стать концом режима Зеленского", — сказал собеседник агентства.
С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.
По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.