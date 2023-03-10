https://ria.ru/20230310/rogov-1856909444.html

Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ

Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ - РИА Новости, 10.03.2023

Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ

Наступление украинской армии в Запорожской области может привести к краху киевского режима, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T07:51

2023-03-10T07:51

2023-03-10T09:26

владимир рогов

запорожская область

киев

азовское море

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Наступление украинской армии в Запорожской области может привести к краху киевского режима, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://radiosputnik.ria.ru/20230308/nastuplenie-1856532293.html

запорожская область

киев

азовское море

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владимир рогов, запорожская область, киев, азовское море, в мире