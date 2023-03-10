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Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ - РИА Новости, 10.03.2023
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07:51 10.03.2023 (обновлено: 09:26 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/rogov-1856909444.html
Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ
Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ - РИА Новости, 10.03.2023
Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ
Наступление украинской армии в Запорожской области может привести к краху киевского режима, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T07:51
2023-03-10T09:26
владимир рогов
запорожская область
киев
азовское море
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Наступление украинской армии в Запорожской области может привести к краху киевского режима, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://radiosputnik.ria.ru/20230308/nastuplenie-1856532293.html
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владимир рогов, запорожская область, киев, азовское море, в мире
Владимир Рогов, Запорожская область, Киев, Азовское море, В мире
Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ

Член ГСА Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Наступление украинской армии в Запорожской области может привести к краху киевского режима, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«
"Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии. Если они сунутся к нам, то получат сполна. И это может стать концом режима Зеленского", — сказал собеседник агентства.
С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.
По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Рогов назвал три фактора, при которых ВСУ решатся перейти в наступление
8 марта, 08:08
 
Владимир РоговЗапорожская областьКиевАзовское мореВ мире
 
 
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