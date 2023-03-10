https://ria.ru/20230310/rody-1857064465.html

Онлайн-сервис с информацией для беременных и родивших женщин запустили в МО

Онлайн-сервис с информацией для беременных и родивших женщин запустили в МО - РИА Новости, 10.03.2023

Онлайн-сервис с информацией для беременных и родивших женщин запустили в МО

В Московской области запустили онлайн-сервис с важной информацией для беременных и уже родивших женщин, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:44

2023-03-10T16:44

2023-03-10T16:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2c793e9a1c941a10c4122eac5569e8c9.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Московской области запустили онлайн-сервис с важной информацией для беременных и уже родивших женщин, сообщил телеканал "360".Как отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, сервис будет полезен также и специалистам в области акушерства и гинекологии."Теперь в одном месте собраны советы и рекомендации, а также сведения о состоянии мамы и малыша, которые разработаны опытными акушерами и гинекологами", – добавила Куртяник.Сервис IT-компании "Максимум" уже доступен на любом компьютере или гаджете.На портале можно узнать о преимуществах родов в Московской области, уточнить сведения о планировании беременности или ЭКО и что нужно делать, когда узнаешь о беременности."В дальнейшем планируется создать личные кабинеты для беременных и врачей, а также запустить электронного помощника, который подберет наиболее актуальную информацию для каждого конкретного случая", – сообщил замдиректора "Максимума" Дмитрий Якушев.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)