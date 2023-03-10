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Онлайн-сервис с информацией для беременных и родивших женщин запустили в МО - РИА Новости, 10.03.2023
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Новости Подмосковья
 
16:44 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/rody-1857064465.html
Онлайн-сервис с информацией для беременных и родивших женщин запустили в МО
Онлайн-сервис с информацией для беременных и родивших женщин запустили в МО - РИА Новости, 10.03.2023
Онлайн-сервис с информацией для беременных и родивших женщин запустили в МО
В Московской области запустили онлайн-сервис с важной информацией для беременных и уже родивших женщин, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:44
2023-03-10T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Московской области запустили онлайн-сервис с важной информацией для беременных и уже родивших женщин, сообщил телеканал "360".Как отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, сервис будет полезен также и специалистам в области акушерства и гинекологии."Теперь в одном месте собраны советы и рекомендации, а также сведения о состоянии мамы и малыша, которые разработаны опытными акушерами и гинекологами", – добавила Куртяник.Сервис IT-компании "Максимум" уже доступен на любом компьютере или гаджете.На портале можно узнать о преимуществах родов в Московской области, уточнить сведения о планировании беременности или ЭКО и что нужно делать, когда узнаешь о беременности."В дальнейшем планируется создать личные кабинеты для беременных и врачей, а также запустить электронного помощника, который подберет наиболее актуальную информацию для каждого конкретного случая", – сообщил замдиректора "Максимума" Дмитрий Якушев.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Онлайн-сервис с информацией для беременных и родивших женщин запустили в МО

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
CC0 / /
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Московской области запустили онлайн-сервис с важной информацией для беременных и уже родивших женщин, сообщил телеканал "360".
Как отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, сервис будет полезен также и специалистам в области акушерства и гинекологии.
"Теперь в одном месте собраны советы и рекомендации, а также сведения о состоянии мамы и малыша, которые разработаны опытными акушерами и гинекологами", – добавила Куртяник.
Сервис IT-компании "Максимум" уже доступен на любом компьютере или гаджете.
На портале можно узнать о преимуществах родов в Московской области, уточнить сведения о планировании беременности или ЭКО и что нужно делать, когда узнаешь о беременности.
"В дальнейшем планируется создать личные кабинеты для беременных и врачей, а также запустить электронного помощника, который подберет наиболее актуальную информацию для каждого конкретного случая", – сообщил замдиректора "Максимума" Дмитрий Якушев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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