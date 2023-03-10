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Реакция США на события в Грузии и в Молдавии вызывает улыбку, заявил Лавров

Реакция США на события в Грузии и в Молдавии вызывает улыбку, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2023

Реакция США на события в Грузии и в Молдавии вызывает улыбку, заявил Лавров

Разная реакция США на события в Грузии и в Молдавии вызывает лишь улыбку, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:33

2023-03-10T14:33

2023-03-10T14:33

в мире

грузия

молдавия

сша

сергей лавров

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Разная реакция США на события в Грузии и в Молдавии вызывает лишь улыбку, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров. "Позиция Запада, того же госдепартамента (США - ред.), который пафосным тоном заявляет о недопустимости подобного отношения к гражданскому обществу (в Грузии - ред.), вызывает просто улыбку", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра". "В Грузии оппозиция - не то, что ей можно, а она обязана делать то, что она хочет, а в Молдове протесты против действующей власти осуждаются. Потому что оппозиция в Грузии отражает западные интересы, а оппозиция в Молдове отражает иные интересы, а западные интересы отражают правительство и президент. Вот буквально на наших глазах разворачиваются две похожие ситуации с протестами..., но отношение к ним принципиально разное", - отметил Лавров.

грузия

молдавия

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в мире, грузия, молдавия, сша, сергей лавров