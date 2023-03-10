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Экс-глава дипломатии ЕС охарактеризовала Путина - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 10.03.2023 (обновлено: 21:00 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/putin-1857143227.html
Экс-глава дипломатии ЕС охарактеризовала Путина
Экс-глава дипломатии ЕС охарактеризовала Путина - РИА Новости, 10.03.2023
Экс-глава дипломатии ЕС охарактеризовала Путина
Экс-глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон заявила, что президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы его наследием "было то, что он не потерял... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T20:50
2023-03-10T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
кэтрин эштон
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экс-глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон заявила, что президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы его наследием "было то, что он не потерял Украину". Эштон выразила мнение, что, принимая решения, Путин руководствуется историей и хочет, чтобы Россия была "сильной, могущественной страной". "Он, безусловно, считает, что это должно сыграть очень важную роль. И он хочет, чтобы его наследием было то, что он не потерял Украину", - сказала Эштон изданию Politico. Кроме того, она охарактеризовала российского лидера как одного "из тех, о ком вы, входя в помещение, знаете, что он главный". Такое утверждение она аргументировала тем, что Путин обладает "огромной уверенностью в себе". Кэтрин Эштон занимала пост главы европейской дипломатии с 2009 по 2014 год. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что эта операция – вынужденная мера, поскольку России "не оставили никаких шансов поступить иначе".
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в мире, россия, украина, кэтрин эштон, владимир путин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Кэтрин Эштон, Владимир Путин, Евросоюз
Экс-глава дипломатии ЕС охарактеризовала Путина

Экс-глава дипломатии ЕС Эштон: Путин обладает огромной уверенностью в себе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экс-глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон заявила, что президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы его наследием "было то, что он не потерял Украину".
Эштон выразила мнение, что, принимая решения, Путин руководствуется историей и хочет, чтобы Россия была "сильной, могущественной страной". "Он, безусловно, считает, что это должно сыграть очень важную роль. И он хочет, чтобы его наследием было то, что он не потерял Украину", - сказала Эштон изданию Politico.
Кроме того, она охарактеризовала российского лидера как одного "из тех, о ком вы, входя в помещение, знаете, что он главный". Такое утверждение она аргументировала тем, что Путин обладает "огромной уверенностью в себе".
Кэтрин Эштон занимала пост главы европейской дипломатии с 2009 по 2014 год.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что эта операция – вынужденная мера, поскольку России "не оставили никаких шансов поступить иначе".
Сторонники демократической партии в Чикаго - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Американцы захотели Путина в президенты
6 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКэтрин ЭштонВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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