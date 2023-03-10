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В США забеспокоились из-за действий Путина на Украине - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 10.03.2023 (обновлено: 10:48 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/putin-1856915833.html
В США забеспокоились из-за действий Путина на Украине
В США забеспокоились из-за действий Путина на Украине - РИА Новости, 10.03.2023
В США забеспокоились из-за действий Путина на Украине
Военные успехи Владимира Путина на Украине вызывают опасения, приводит Newsweek слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:08
2023-03-10T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
майкл макфол
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Военные успехи Владимира Путина на Украине вызывают опасения, приводит Newsweek слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола."Ситуация фактически застряла на несколько месяцев, и это заставляет меня нервничать. Я беспокоюсь по поводу способности украинцев держаться", — сказал политик. По его мнению, киевские власти не верят, что время работает на них. "Они не хотят долгой войны, потому что не думают, что смогут ее выдержать, — во-первых, потому что у них закончатся солдаты, а во-вторых, они опасаются, что закончится поддержка со стороны Запада", — отметил Макфол. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230309/berns-1856867266.html
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в мире, россия, украина, сша, майкл макфол, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Майкл Макфол, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В США забеспокоились из-за действий Путина на Украине

Newsweek: бывший посол США Майкл Макфол заявил, что время работает не в пользу Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Военные успехи Владимира Путина на Украине вызывают опасения, приводит Newsweek слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.
"Ситуация фактически застряла на несколько месяцев, и это заставляет меня нервничать. Я беспокоюсь по поводу способности украинцев держаться", — сказал политик.
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По его мнению, киевские власти не верят, что время работает на них.

"Они не хотят долгой войны, потому что не думают, что смогут ее выдержать, — во-первых, потому что у них закончатся солдаты, а во-вторых, они опасаются, что закончится поддержка со стороны Запада", — отметил Макфол.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАМайкл МакфолВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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