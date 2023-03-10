https://ria.ru/20230310/putin-1856915833.html

В США забеспокоились из-за действий Путина на Украине

В США забеспокоились из-за действий Путина на Украине - РИА Новости, 10.03.2023

В США забеспокоились из-за действий Путина на Украине

Военные успехи Владимира Путина на Украине вызывают опасения, приводит Newsweek слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T09:08

2023-03-10T09:08

2023-03-10T10:48

специальная военная операция на украине

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украина

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майкл макфол

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Военные успехи Владимира Путина на Украине вызывают опасения, приводит Newsweek слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола."Ситуация фактически застряла на несколько месяцев, и это заставляет меня нервничать. Я беспокоюсь по поводу способности украинцев держаться", — сказал политик. По его мнению, киевские власти не верят, что время работает на них. "Они не хотят долгой войны, потому что не думают, что смогут ее выдержать, — во-первых, потому что у них закончатся солдаты, а во-вторых, они опасаются, что закончится поддержка со стороны Запада", — отметил Макфол. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230309/berns-1856867266.html

https://ria.ru/20230310/ukraina-1856731186.html

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в мире, россия, украина, сша, майкл макфол, владимир путин, вооруженные силы украины