https://ria.ru/20230310/putin-1856915833.html
В США забеспокоились из-за действий Путина на Украине
В США забеспокоились из-за действий Путина на Украине - РИА Новости, 10.03.2023
В США забеспокоились из-за действий Путина на Украине
Военные успехи Владимира Путина на Украине вызывают опасения, приводит Newsweek слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:08
2023-03-10T09:08
2023-03-10T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
майкл макфол
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Военные успехи Владимира Путина на Украине вызывают опасения, приводит Newsweek слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола."Ситуация фактически застряла на несколько месяцев, и это заставляет меня нервничать. Я беспокоюсь по поводу способности украинцев держаться", — сказал политик. По его мнению, киевские власти не верят, что время работает на них. "Они не хотят долгой войны, потому что не думают, что смогут ее выдержать, — во-первых, потому что у них закончатся солдаты, а во-вторых, они опасаются, что закончится поддержка со стороны Запада", — отметил Макфол. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230309/berns-1856867266.html
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856731186.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, майкл макфол, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Майкл Макфол, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В США забеспокоились из-за действий Путина на Украине
Newsweek: бывший посол США Майкл Макфол заявил, что время работает не в пользу Украины
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Военные успехи Владимира Путина на Украине вызывают опасения, приводит Newsweek
слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.
"Ситуация фактически застряла на несколько месяцев, и это заставляет меня нервничать. Я беспокоюсь по поводу способности украинцев держаться", — сказал политик.
Глава ЦРУ назвал самый критичный период для конфликта на Украине
По его мнению, киевские власти не верят, что время работает на них.
"Они не хотят долгой войны, потому что не думают, что смогут ее выдержать, — во-первых, потому что у них закончатся солдаты, а во-вторых, они опасаются, что закончится поддержка со стороны Запада", — отметил Макфол.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Больше не марионетка. Чем Зеленский напугал Запад