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Лавров сравнил протесты в Грузии с киевским майданом

Лавров сравнил протесты в Грузии с киевским майданом - РИА Новости, 10.03.2023

Лавров сравнил протесты в Грузии с киевским майданом

Протесты в Грузии напоминают киевский "майдан", а оценки происходящего со стороны ЕС очевидно лицемерны, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:01

2023-03-10T14:01

2023-03-10T14:21

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сергей лавров

жозеп боррель

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Протесты в Грузии напоминают киевский "майдан", а оценки происходящего со стороны ЕС очевидно лицемерны, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров."Очень похоже на киевский майдан" (события в центре Киева в 2014 году, которые привели к госперевороту на Украине - ред.). Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере всего 20% от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра".Министр отметил, что реакция главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на происходящее является "очевидным лицемерием".Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.

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в мире, грузия, евросоюз, украина, киев, сергей лавров, жозеп боррель