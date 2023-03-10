https://ria.ru/20230310/protest-1857129010.html

Активисты в Париже протестуют против миграционной политики Лондона

Активисты в Париже протестуют против миграционной политики Лондона - РИА Новости, 10.03.2023

Активисты в Париже протестуют против миграционной политики Лондона

Активисты в Париже проводят акцию против визита британского премьера Риши Сунака, прибывшего во французскую столицу на встречу с президентом Эммануэлем... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:32

2023-03-10T19:32

2023-03-10T21:01

в мире

франция

лондон

париж

эммануэль макрон

риши сунак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857144576_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_226f8d5d94ae79bc90c059c3a6449e3c.jpg

ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Активисты в Париже проводят акцию против визита британского премьера Риши Сунака, прибывшего во французскую столицу на встречу с президентом Эммануэлем Макроном, обвиняя Францию и Великобританию в жестокой миграционной политике, передает корреспондент РИА Новости. Несколько десятков человек собрались на площади Трокадеро в центре города в знак протеста против визита Сунака. Активисты держат растяжку со словами "Франция-Великобритания: страны, виновные в смертях на границах". На плакатах участников также фигурируют имена 365 человек, которые погибли при попытке пересечь Ла-Манш. Как рассказала РИА Новости представитель неправительственной организации Utopia-56, занимающейся защитой прав мигрантов и беженцев в Париже и в Кале, Франция и Великобритания годами принимали ужесточающие миграцию законы, что привело к смерти многих сотен людей. "В течение 30 лет правительствами принимаются чудовищные решения касательно миграции. Нигде в Европе нет таких соглашений. Вместо того чтобы обеспечить безопасное передвижение через пролив, власти толкают их на смертельный риск. Необходимо, чтобы оба государства выполняли свои обязанности. Франция должна создать условия для того, чтобы люди могли запросить убежище, сейчас она просто оставляет людей на улице в ужасных условиях. Они не могут остаться, и у них просто нет выбора, чем пойти на риск", - рассказала собеседница агентства. К акции также присоединились ассоциации, выступающие за легализацию мигрантов. В Париже в пятницу проходит 36-й франко-британский саммит, подобное мероприятие в последний раз проводилось в 2018 году. Среди основных тем саммита – ситуация на Украине, оборона, экономическое сотрудничество и иммиграция. Последние несколько лет отношения между Францией и Великобританией рассматриваются как довольно напряженные. В конце 2021 года, когда в водах Па-де-Кале у берегов Франции затонула лодка, перевозившая мигрантов в Великобританию через Ла-Манш, и погибли 27 человек, проблема нелегальных мигрантов стала причиной обострения отношений между двумя странами. Между Лондоном и Парижем действует соглашение, согласно которому Франция обязуется задерживать мигрантов, пытающихся через Ла-Манш перебраться на территорию Соединенного королевства. В совместном заявлении по итогам саммита в пятницу говорится, что Лондон в ближайшие три года увеличит финансирование, выделяемое на борьбу с нелегальной миграцией с территории Франции. Так, в 2023-2024 годах на эти нужды будут выделен 141 миллион евро, 191 миллион евро в 2024-2025 годах и 209 миллионов евро в 2025-2026 годах.

https://ria.ru/20230309/radikaly-1856827254.html

https://ria.ru/20230307/protesty-1856486103.html

франция

лондон

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция в Париже против миграционной политики Лондона и визита британского премьера Активисты в Париже проводят акцию против визита британского премьера Риши Сунака, прибывшего во французскую столицу на встречу с президентом Эммануэлем Макроном, обвиняя Францию и Великобританию в жестокой миграционной политике, передает корреспондент РИА Новости. 2023-03-10T19:32 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, лондон, париж, эммануэль макрон, риши сунак