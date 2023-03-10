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Иорданцы провели акцию протеста около посольства Израиля - РИА Новости, 10.03.2023
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16:00 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/protest-1857047962.html
Иорданцы провели акцию протеста около посольства Израиля
Иорданцы провели акцию протеста около посольства Израиля - РИА Новости, 10.03.2023
Иорданцы провели акцию протеста около посольства Израиля
Иорданцы провели демонстрацию около посольства Израиля в Аммане, протестуя против мер в израильских тюрьмах в отношении заключенных из Иордании, передает... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:00
2023-03-10T16:00
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АММАН, 10 мар - РИА Новости. Иорданцы провели демонстрацию около посольства Израиля в Аммане, протестуя против мер в израильских тюрьмах в отношении заключенных из Иордании, передает корреспондент РИА Новости. "Если эти подавления и меры не прекратятся, то заключенные объявят всеобщую голодовку в начале священного месяца Рамадан", - рассказал брат иорданского заключенного, приговоренного в Израиле к пяти пожизненным срокам. Комитет по делам иорданских заключенных заявил в своем призыве, что эта акция представляет собой протест против мер в отношении заключенных в израильских тюрьмах, включая законопроект, предусматривающий смертную казнь. Собравшиеся возле израильского посольства протестующие развернули плакаты, в которых призвали заключенных к стойкости и осудили законопроект израильского парламента. В начале марта парламент Израиля в предварительном чтении одобрил законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов. В случае одобрения израильским кабинетом министров законопроект вернется в кнессет для рассмотрения в первом чтении.
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в мире, израиль, амман (город)
В мире, Израиль, Амман (город)
Иорданцы провели акцию протеста около посольства Израиля

Иорданцы провели акцию протеста около посольства Израиля в Аммане

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Столица Иордании город Амман. Архивное фото
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АММАН, 10 мар - РИА Новости. Иорданцы провели демонстрацию около посольства Израиля в Аммане, протестуя против мер в израильских тюрьмах в отношении заключенных из Иордании, передает корреспондент РИА Новости.
"Если эти подавления и меры не прекратятся, то заключенные объявят всеобщую голодовку в начале священного месяца Рамадан", - рассказал брат иорданского заключенного, приговоренного в Израиле к пяти пожизненным срокам.
Комитет по делам иорданских заключенных заявил в своем призыве, что эта акция представляет собой протест против мер в отношении заключенных в израильских тюрьмах, включая законопроект, предусматривающий смертную казнь.
Собравшиеся возле израильского посольства протестующие развернули плакаты, в которых призвали заключенных к стойкости и осудили законопроект израильского парламента.
В начале марта парламент Израиля в предварительном чтении одобрил законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов. В случае одобрения израильским кабинетом министров законопроект вернется в кнессет для рассмотрения в первом чтении.
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