https://ria.ru/20230310/programma-1857001455.html
РЭЦ: в Югре быстро наладят экспорт с программой "Новый экспорт ХМАО - Югры"
РЭЦ: в Югре быстро наладят экспорт с программой "Новый экспорт ХМАО - Югры" - РИА Новости, 10.03.2023
РЭЦ: в Югре быстро наладят экспорт с программой "Новый экспорт ХМАО - Югры"
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры запускают совместный проект комплексной поддержки РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:37
2023-03-10T13:37
2023-03-10T13:37
ханты-мансийский автономный округ
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
наталья комарова
россия
югра
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры запускают совместный проект комплексной поддержки старта экспорта региона "Новый экспорт ХМАО - Югры", рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в ходе выступления на Совете при правительстве ХМАО по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе."Проект рассчитан на год, он должен помочь привлечь активных предпринимателей региона, которые еще не отправляли свою продукцию на экспорт и не получали господдержку, и активизировать работу уже опытных экспортеров. Он дополнит существующие в Югре региональные меры точечной акселерационной и наставнической поддержкой группы РЭЦ. Фокус будет сделан на компании народно-художественных промыслов, АПК, лесопромышленного комплекса и производителей оборудования для нефтегазовой промышленности. Их планируется выводить на новые экспортные рынки, в том числе по каналам онлайн торговли", - рассказала Никишина."Все проекты, направленные на подготовку кадров, имеют большое значение для нашего региона. Насколько мы компетентны - настолько более надежны наши ожидания успеха в том или ином направлении, проекте", - сказала в свою очередь губернатор ХМАО Наталья Комарова.Российский экспортный центр оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
https://ria.ru/20230310/programma-1856957650.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, наталья комарова, россия, югра, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина, Наталья Комарова, Россия, Югра, Ханты-Мансийский автономный округ