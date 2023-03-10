https://ria.ru/20230310/programma-1856961679.html

ХМАО утвердил разработанную с РЭЦ программу развития экспорта региона

ХМАО утвердил разработанную с РЭЦ программу развития экспорта региона - РИА Новости, 10.03.2023

ХМАО утвердил разработанную с РЭЦ программу развития экспорта региона

Совет при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности утвердил программу развития экспорта... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:47

2023-03-10T12:47

2023-03-10T12:47

ханты-мансийский автономный округ

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

наталья комарова

россия

экономика

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Совет при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности утвердил программу развития экспорта региона, которая была разработана управленческой командой автономного округа, ответственной за развитие экспорта, в рамках обучения по образовательной программе Школы экспорта РЭЦ для региональных управленческих команд, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В 2022 году региональная управленческая команда Югры прошла отбор и стала одним из 15 субъектов Российской Федерации, прошедших обучение в Школе экспорта РЭЦ по программе "Экспорт регионов 2.0". Результатом обучения стал разработанный проект региональной программы развития экспорта, которая была утверждена сегодня", - рассказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина в ходе выступления на Совете при правительстве ХМАО по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе."В основу программы развития экспорта региона заложены стратегические ориентиры по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году на 70% за счет развития как крупных производителей продукции, так и стимулирования развития МСП. Основными целями экспортной программы является увеличение ассортимента экспортируемой продукции, наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе субъектами МСП, увеличение количества экспортеров, в том числе новых экспортно-ориентированных компаний", - рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.По словам Никишиной, действующим и потенциальным экспортерам нужны квалифицированные кадры, поэтому в этом году Школа экспорта начинает взаимодействие с Югорским государственным университетом и другими вузами по вовлечению студентов в экспортную деятельность. Студенты смогут проходить практику, стажировки, а также, стать перспективными сотрудниками для бизнеса, добавила руководитель РЭЦ.

https://ria.ru/20230310/programma-1856957650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, наталья комарова, россия, экономика