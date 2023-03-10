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ХМАО утвердил разработанную с РЭЦ программу развития экспорта региона - РИА Новости, 10.03.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
12:47 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/programma-1856961679.html
ХМАО утвердил разработанную с РЭЦ программу развития экспорта региона
ХМАО утвердил разработанную с РЭЦ программу развития экспорта региона - РИА Новости, 10.03.2023
ХМАО утвердил разработанную с РЭЦ программу развития экспорта региона
Совет при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности утвердил программу развития экспорта... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:47
2023-03-10T12:47
ханты-мансийский автономный округ
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
наталья комарова
россия
экономика
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Совет при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности утвердил программу развития экспорта региона, которая была разработана управленческой командой автономного округа, ответственной за развитие экспорта, в рамках обучения по образовательной программе Школы экспорта РЭЦ для региональных управленческих команд, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В 2022 году региональная управленческая команда Югры прошла отбор и стала одним из 15 субъектов Российской Федерации, прошедших обучение в Школе экспорта РЭЦ по программе "Экспорт регионов 2.0". Результатом обучения стал разработанный проект региональной программы развития экспорта, которая была утверждена сегодня", - рассказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина в ходе выступления на Совете при правительстве ХМАО по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе."В основу программы развития экспорта региона заложены стратегические ориентиры по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году на 70% за счет развития как крупных производителей продукции, так и стимулирования развития МСП. Основными целями экспортной программы является увеличение ассортимента экспортируемой продукции, наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе субъектами МСП, увеличение количества экспортеров, в том числе новых экспортно-ориентированных компаний", - рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.По словам Никишиной, действующим и потенциальным экспортерам нужны квалифицированные кадры, поэтому в этом году Школа экспорта начинает взаимодействие с Югорским государственным университетом и другими вузами по вовлечению студентов в экспортную деятельность. Студенты смогут проходить практику, стажировки, а также, стать перспективными сотрудниками для бизнеса, добавила руководитель РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, наталья комарова, россия, экономика
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина, Наталья Комарова, Россия, Экономика

ХМАО утвердил разработанную с РЭЦ программу развития экспорта региона

© РИА Новости / Максим Блинов Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Югры Наталья Комарова в ходе выступления на Совете при правительстве ХМАО
Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Югры Наталья Комарова в ходе выступления на Совете при правительстве ХМАО - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Совет при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности утвердил программу развития экспорта региона, которая была разработана управленческой командой автономного округа, ответственной за развитие экспорта, в рамках обучения по образовательной программе Школы экспорта РЭЦ для региональных управленческих команд, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"В 2022 году региональная управленческая команда Югры прошла отбор и стала одним из 15 субъектов Российской Федерации, прошедших обучение в Школе экспорта РЭЦ по программе "Экспорт регионов 2.0". Результатом обучения стал разработанный проект региональной программы развития экспорта, которая была утверждена сегодня", - рассказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина в ходе выступления на Совете при правительстве ХМАО по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе.
"В основу программы развития экспорта региона заложены стратегические ориентиры по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году на 70% за счет развития как крупных производителей продукции, так и стимулирования развития МСП. Основными целями экспортной программы является увеличение ассортимента экспортируемой продукции, наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе субъектами МСП, увеличение количества экспортеров, в том числе новых экспортно-ориентированных компаний", - рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.
По словам Никишиной, действующим и потенциальным экспортерам нужны квалифицированные кадры, поэтому в этом году Школа экспорта начинает взаимодействие с Югорским государственным университетом и другими вузами по вовлечению студентов в экспортную деятельность. Студенты смогут проходить практику, стажировки, а также, стать перспективными сотрудниками для бизнеса, добавила руководитель РЭЦ.
РЭЦ, Школа экспорта и Мой бизнес Югры реализуют Экспортный форсаж - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
РЭЦ, Школа экспорта и "Мой бизнес" Югры реализуют "Экспортный форсаж"
Вчера, 12:04
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаНаталья КомароваРоссияЭкономика
 
 
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