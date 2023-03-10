ХМАО утвердил разработанную с РЭЦ программу развития экспорта региона
© РИА Новости / Максим Блинов Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Югры Наталья Комарова в ходе выступления на Совете при правительстве ХМАО
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Совет при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности утвердил программу развития экспорта региона, которая была разработана управленческой командой автономного округа, ответственной за развитие экспорта, в рамках обучения по образовательной программе Школы экспорта РЭЦ для региональных управленческих команд, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"В 2022 году региональная управленческая команда Югры прошла отбор и стала одним из 15 субъектов Российской Федерации, прошедших обучение в Школе экспорта РЭЦ по программе "Экспорт регионов 2.0". Результатом обучения стал разработанный проект региональной программы развития экспорта, которая была утверждена сегодня", - рассказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина в ходе выступления на Совете при правительстве ХМАО по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе.
"В основу программы развития экспорта региона заложены стратегические ориентиры по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году на 70% за счет развития как крупных производителей продукции, так и стимулирования развития МСП. Основными целями экспортной программы является увеличение ассортимента экспортируемой продукции, наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе субъектами МСП, увеличение количества экспортеров, в том числе новых экспортно-ориентированных компаний", - рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.
По словам Никишиной, действующим и потенциальным экспортерам нужны квалифицированные кадры, поэтому в этом году Школа экспорта начинает взаимодействие с Югорским государственным университетом и другими вузами по вовлечению студентов в экспортную деятельность. Студенты смогут проходить практику, стажировки, а также, стать перспективными сотрудниками для бизнеса, добавила руководитель РЭЦ.