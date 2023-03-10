https://ria.ru/20230310/programma-1856957650.html

РЭЦ, Школа экспорта и "Мой бизнес" Югры реализуют "Экспортный форсаж"

РЭЦ, Школа экспорта и "Мой бизнес" Югры реализуют "Экспортный форсаж" - РИА Новости, 10.03.2023

РЭЦ, Школа экспорта и "Мой бизнес" Югры реализуют "Экспортный форсаж"

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" подписали соглашение о совместной... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:04

2023-03-10T12:04

2023-03-10T12:04

ханты-мансийский автономный округ

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

ханты-мансийский автономный округ

вероника никишина

наталья комарова

экономика

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" подписали соглашение о совместной реализации акселерационной программы "Экспортный форсаж", сообщает РЭЦ."Документ подписали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, директор Департамента экономического развития – заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Роман Генкель, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и генеральный директор фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" Роман Колупаев", - говорится в сообщении.Там добавили, что программа "Экспортный форсаж" нацелена на формирование у компаний системного подхода к структурированию экспортных проектов, повышение уровня информированности о системных мерах государственной поддержки экспорта, развитие экспортного потенциала предприятий, передачу практического опыта внешнеэкономической деятельности наставниками и, как результат, заключение новых экспортных контрактов."Образовательная и информационная поддержка, которую получат наши компании - участницы проекта, помогут им не просто понять механизмы работы на внешних рынках, но и зададут правильный вектор развития бизнеса на перспективу", - заявил директор департамента экономического развития, замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Роман Генкель."Наши предприниматели очень активны, они готовы открывать для себя новые рынки и получать новые знания. Мы видим это по количеству обращений в центр "Мой бизнес". Акселерационная программа, которую мы сегодня запускаем совместно с РЭЦ, поможет предпринимателям быстро сориентироваться в изменяющемся мире и построить новые планы по покорению мира продукцией из Югры", - в свою очередь отметил гендиректор Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" Роман Колупаев.Документ был подписан в присутствии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой.Акселерационную программу "Экспортный форсаж" в целях комплексной поддержки потенциальных региональных экспортеров Школа экспорта РЭЦ запускает в регионах с 2019 года. На текущий момент программа внедрена и успешно реализуется в 40 регионах России. За это время в программе приняли участие представители около 1 тысячи компаний МСП.

https://ria.ru/20230209/fingramotnost-1850932311.html

https://ria.ru/20230302/proekt-1855432554.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, ханты-мансийский автономный округ, вероника никишина, наталья комарова, экономика