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YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о теракте в Тирасполе - РИА Новости, 10.03.2023
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09:00 10.03.2023 (обновлено: 13:42 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/pridnestrove-1856914794.html
YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о теракте в Тирасполе
YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о теракте в Тирасполе - РИА Новости, 10.03.2023
YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о теракте в Тирасполе
YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о подготовке Службой безопасности Украины теракта в Тирасполе, сообщил Первый приднестровский канал в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:00
2023-03-10T13:42
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о подготовке Службой безопасности Украины теракта в Тирасполе, сообщил Первый приднестровский канал в Telegram-канале. Фильм-расследование накануне вечером показали в своем эфире ведущие каналы Приднестровья.В четверг Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской республики сообщило о предотвращении покушения на главу непризнанного государства Вадима Красносельского и других представителей власти.По версии следствия, злоумышленники под контролем спецслужб Украины планировали теракт на одной из оживленных магистралей в центре Тирасполя — они начинили автомобиль с приднестровскими номерами взрывчаткой и поражающими элементами. Силовиками удалось найти и обезвредить эту машину.Как подчеркнули в СК Приднестровья, собранных доказательств достаточно, чтобы предъявить фигурантам дела обвинения в шпионаже, госизмене, приготовлении к теракту, приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом организованной группой, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.Служба безопасности Украины назвала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье "провокацией, срежиссированной в Кремле".В российском Минобороны предупреждали о готовящейся провокации против властей Приднестровья силами регулярных украинских войск и националистических батальонов. По данным ведомства, в качестве предлога для вторжения в ПМР планируется инсценировка наступления российских войск. Власти Молдавии отрицали, что существуют прямые угрозы безопасности страны.
https://ria.ru/20230309/terakt-1856886077.html
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в мире, тирасполь, украина, служба безопасности украины, youtube
В мире, Тирасполь, Украина, Служба безопасности Украины, YouTube
YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о теракте в Тирасполе

YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о подготовке СБУ теракта в Тирасполе

© СК ПМР/МГБ ПМРКадр из фильма-расследования СК Приднестровья о теракте, который готовили в ПМР спецслужбы Украины
Кадр из фильма-расследования СК Приднестровья о теракте, который готовили в ПМР спецслужбы Украины
© СК ПМР/МГБ ПМР
Кадр из фильма-расследования СК Приднестровья о теракте, который готовили в ПМР спецслужбы Украины
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ТИРАСПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о подготовке Службой безопасности Украины теракта в Тирасполе, сообщил Первый приднестровский канал в Telegram-канале.
«

"Удалил "за нарушение правил в отношении оскорблений и угроз". "Оскорбились", вероятно, в СБУ", — говорится в публикации.

Фильм-расследование накануне вечером показали в своем эфире ведущие каналы Приднестровья.
В четверг Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской республики сообщило о предотвращении покушения на главу непризнанного государства Вадима Красносельского и других представителей власти.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Глава ПМР пообещал выявить всех причастных к подготовке теракта в Тирасполе
9 марта, 22:48
По версии следствия, злоумышленники под контролем спецслужб Украины планировали теракт на одной из оживленных магистралей в центре Тирасполя — они начинили автомобиль с приднестровскими номерами взрывчаткой и поражающими элементами. Силовиками удалось найти и обезвредить эту машину.
Как подчеркнули в СК Приднестровья, собранных доказательств достаточно, чтобы предъявить фигурантам дела обвинения в шпионаже, госизмене, приготовлении к теракту, приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом организованной группой, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Служба безопасности Украины назвала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье "провокацией, срежиссированной в Кремле".

Приднестровье, 60 процентов жителей которого — русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Там сформировано непризнанное государство — Приднестровская Молдавская Республика. Мир в регионе поддерживают совместные силы, включая российских военных.

В российском Минобороны предупреждали о готовящейся провокации против властей Приднестровья силами регулярных украинских войск и националистических батальонов. По данным ведомства, в качестве предлога для вторжения в ПМР планируется инсценировка наступления российских войск. Власти Молдавии отрицали, что существуют прямые угрозы безопасности страны.
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