YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о теракте в Тирасполе
YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о подготовке СБУ теракта в Тирасполе
© СК ПМР/МГБ ПМРКадр из фильма-расследования СК Приднестровья о теракте, который готовили в ПМР спецслужбы Украины
© СК ПМР/МГБ ПМР
Кадр из фильма-расследования СК Приднестровья о теракте, который готовили в ПМР спецслужбы Украины
ТИРАСПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о подготовке Службой безопасности Украины теракта в Тирасполе, сообщил Первый приднестровский канал в Telegram-канале.
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"Удалил "за нарушение правил в отношении оскорблений и угроз". "Оскорбились", вероятно, в СБУ", — говорится в публикации.
Фильм-расследование накануне вечером показали в своем эфире ведущие каналы Приднестровья.
В четверг Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской республики сообщило о предотвращении покушения на главу непризнанного государства Вадима Красносельского и других представителей власти.
По версии следствия, злоумышленники под контролем спецслужб Украины планировали теракт на одной из оживленных магистралей в центре Тирасполя — они начинили автомобиль с приднестровскими номерами взрывчаткой и поражающими элементами. Силовиками удалось найти и обезвредить эту машину.
Как подчеркнули в СК Приднестровья, собранных доказательств достаточно, чтобы предъявить фигурантам дела обвинения в шпионаже, госизмене, приготовлении к теракту, приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом организованной группой, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Служба безопасности Украины назвала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье "провокацией, срежиссированной в Кремле".
Приднестровье, 60 процентов жителей которого — русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Там сформировано непризнанное государство — Приднестровская Молдавская Республика. Мир в регионе поддерживают совместные силы, включая российских военных.
В российском Минобороны предупреждали о готовящейся провокации против властей Приднестровья силами регулярных украинских войск и националистических батальонов. По данным ведомства, в качестве предлога для вторжения в ПМР планируется инсценировка наступления российских войск. Власти Молдавии отрицали, что существуют прямые угрозы безопасности страны.