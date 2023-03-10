https://ria.ru/20230310/pridnestrove-1856914794.html

YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о теракте в Тирасполе

YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о теракте в Тирасполе - РИА Новости, 10.03.2023

YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о теракте в Тирасполе

YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о подготовке Службой безопасности Украины теракта в Тирасполе, сообщил Первый приднестровский канал в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T09:00

2023-03-10T09:00

2023-03-10T13:42

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ТИРАСПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о подготовке Службой безопасности Украины теракта в Тирасполе, сообщил Первый приднестровский канал в Telegram-канале. Фильм-расследование накануне вечером показали в своем эфире ведущие каналы Приднестровья.В четверг Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской республики сообщило о предотвращении покушения на главу непризнанного государства Вадима Красносельского и других представителей власти.По версии следствия, злоумышленники под контролем спецслужб Украины планировали теракт на одной из оживленных магистралей в центре Тирасполя — они начинили автомобиль с приднестровскими номерами взрывчаткой и поражающими элементами. Силовиками удалось найти и обезвредить эту машину.Как подчеркнули в СК Приднестровья, собранных доказательств достаточно, чтобы предъявить фигурантам дела обвинения в шпионаже, госизмене, приготовлении к теракту, приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом организованной группой, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.Служба безопасности Украины назвала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье "провокацией, срежиссированной в Кремле".В российском Минобороны предупреждали о готовящейся провокации против властей Приднестровья силами регулярных украинских войск и националистических батальонов. По данным ведомства, в качестве предлога для вторжения в ПМР планируется инсценировка наступления российских войск. Власти Молдавии отрицали, что существуют прямые угрозы безопасности страны.

https://ria.ru/20230309/terakt-1856886077.html

https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856877802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тирасполь, украина, служба безопасности украины, youtube