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Президент Чили провел перестановки в правительстве - РИА Новости, 10.03.2023
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23:26 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/prezident-1857158230.html
Президент Чили провел перестановки в правительстве
Президент Чили провел перестановки в правительстве - РИА Новости, 10.03.2023
Президент Чили провел перестановки в правительстве
Президент Чили Габриэль Борич провел перестановки в правительстве спустя год после вступления в должность, сменив пять министров. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T23:26
2023-03-10T23:26
в мире
чили
габриэль борич
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САНТЬЯГО, 10 мар – РИА Новости. Президент Чили Габриэль Борич провел перестановки в правительстве спустя год после вступления в должность, сменив пять министров. "Президент Республики принимает отставку министра иностранных дел, глав министерств общественных работ, культуры, спорта, науки", - сказал замминистра МВД Мануэль Монсальве во время трансляции на странице администрации главы Чили в Twitter. В частности, новым главой МИД стал адвокат и дипломат Альберто ван Клаверен. По словам президента страны, перестановки в кабинете министров были сделаны не по политическим мотивам, а для повышения эффективности его работы. Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили – в марте прошлого года он вступил в должность в возрасте 36 лет. Он родился на юге страны в семье хорватов, мигрировавших в Чили.
https://ria.ru/20220622/provokatsiya-1797187952.html
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в мире, чили, габриэль борич
В мире, Чили, Габриэль Борич
Президент Чили провел перестановки в правительстве

Президент Чили Борич провел перестановки в правительстве, сменив пять министров

© РИА Новости / Александр Соловский Сантьяго-де-Чили
Сантьяго-де-Чили - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Александр Соловский
Сантьяго-де-Чили. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНТЬЯГО, 10 мар – РИА Новости. Президент Чили Габриэль Борич провел перестановки в правительстве спустя год после вступления в должность, сменив пять министров.
"Президент Республики принимает отставку министра иностранных дел, глав министерств общественных работ, культуры, спорта, науки", - сказал замминистра МВД Мануэль Монсальве во время трансляции на странице администрации главы Чили в Twitter.
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В частности, новым главой МИД стал адвокат и дипломат Альберто ван Клаверен.
По словам президента страны, перестановки в кабинете министров были сделаны не по политическим мотивам, а для повышения эффективности его работы.
Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили – в марте прошлого года он вступил в должность в возрасте 36 лет. Он родился на юге страны в семье хорватов, мигрировавших в Чили.
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