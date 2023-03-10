https://ria.ru/20230310/prezident-1857158230.html

Президент Чили провел перестановки в правительстве

Президент Чили провел перестановки в правительстве - РИА Новости, 10.03.2023

Президент Чили провел перестановки в правительстве

Президент Чили Габриэль Борич провел перестановки в правительстве спустя год после вступления в должность, сменив пять министров. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T23:26

2023-03-10T23:26

2023-03-10T23:26

в мире

чили

габриэль борич

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САНТЬЯГО, 10 мар – РИА Новости. Президент Чили Габриэль Борич провел перестановки в правительстве спустя год после вступления в должность, сменив пять министров. "Президент Республики принимает отставку министра иностранных дел, глав министерств общественных работ, культуры, спорта, науки", - сказал замминистра МВД Мануэль Монсальве во время трансляции на странице администрации главы Чили в Twitter. В частности, новым главой МИД стал адвокат и дипломат Альберто ван Клаверен. По словам президента страны, перестановки в кабинете министров были сделаны не по политическим мотивам, а для повышения эффективности его работы. Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили – в марте прошлого года он вступил в должность в возрасте 36 лет. Он родился на юге страны в семье хорватов, мигрировавших в Чили.

https://ria.ru/20220622/provokatsiya-1797187952.html

https://ria.ru/20230310/kastilo-1856897490.html

чили

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в мире, чили, габриэль борич