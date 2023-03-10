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Полянский заявил о сомнениях стран ООН в верности позиции Запада по Украине - РИА Новости, 10.03.2023
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06:39 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856905771.html
Полянский заявил о сомнениях стран ООН в верности позиции Запада по Украине
Полянский заявил о сомнениях стран ООН в верности позиции Запада по Украине - РИА Новости, 10.03.2023
Полянский заявил о сомнениях стран ООН в верности позиции Запада по Украине
Число стран в ООН, сомневающихся в верности подхода Запада по украинскому кризису, растет, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T06:39
2023-03-10T06:39
россия
украина
лондон
дмитрий полянский
оон
в мире
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ООН, 10 мар – РИА Новости. Число стран в ООН, сомневающихся в верности подхода Запада по украинскому кризису, растет, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive. Он напомнил, что изначально Лондон и Вашингтон не были заинтересованы в быстром завершении украинского кризиса с позитивным результатом для России. Великобритания и США хотели ослабить Россию и не заинтересованы в прекращении этого конфликта, добавил дипломат. "Затем они начали раздувать конфликт поставляя оружие Украине. И все в ООН теперь видят это и спрашивают: слушайте, ребята, вы поставляете оружие Украине. Мы не знаем, сколько человек погибло, а вы раздуваете конфликт. Как вы можете делать это и претворяться, что вы заинтересованы в мире? Все больше стран задают эти вопросы", - рассказал Полянский. По его словам, более активно подобные вопросы задаются в кулуарах, "потому что у западных стран есть огромные возможности для оказания давления на страны, которые пытаются проводить независимую политику". "Тем не менее, для западного блока все труднее и труднее продвигать решения той же "магнитуды", остроты, что было на начальном этапе СВО", - подчеркнул он. "Они заявляют, что Россия изолирована, но на самом деле они сами изолированы. Это 70 стран, среди которых поддерживается блоковая дисциплина, и они продвигают русофобскую повестку. Все остальные задают вопросы, поддерживают Россию, нейтральны или не голосуют", - пояснил дипломат.
https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856902599.html
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россия, украина, лондон, дмитрий полянский, оон, в мире
Россия, Украина, Лондон, Дмитрий Полянский, ООН, В мире
Полянский заявил о сомнениях стран ООН в верности позиции Запада по Украине

Полянский: все больше стран в ООН сомневаются в верности позиции Запада по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 мар – РИА Новости. Число стран в ООН, сомневающихся в верности подхода Запада по украинскому кризису, растет, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive.
Он напомнил, что изначально Лондон и Вашингтон не были заинтересованы в быстром завершении украинского кризиса с позитивным результатом для России. Великобритания и США хотели ослабить Россию и не заинтересованы в прекращении этого конфликта, добавил дипломат.
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Вчера, 05:36
"Затем они начали раздувать конфликт поставляя оружие Украине. И все в ООН теперь видят это и спрашивают: слушайте, ребята, вы поставляете оружие Украине. Мы не знаем, сколько человек погибло, а вы раздуваете конфликт. Как вы можете делать это и претворяться, что вы заинтересованы в мире? Все больше стран задают эти вопросы", - рассказал Полянский.
По его словам, более активно подобные вопросы задаются в кулуарах, "потому что у западных стран есть огромные возможности для оказания давления на страны, которые пытаются проводить независимую политику". "Тем не менее, для западного блока все труднее и труднее продвигать решения той же "магнитуды", остроты, что было на начальном этапе СВО", - подчеркнул он.
"Они заявляют, что Россия изолирована, но на самом деле они сами изолированы. Это 70 стран, среди которых поддерживается блоковая дисциплина, и они продвигают русофобскую повестку. Все остальные задают вопросы, поддерживают Россию, нейтральны или не голосуют", - пояснил дипломат.
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