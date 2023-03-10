https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856905771.html

Полянский заявил о сомнениях стран ООН в верности позиции Запада по Украине

Полянский заявил о сомнениях стран ООН в верности позиции Запада по Украине - РИА Новости, 10.03.2023

Полянский заявил о сомнениях стран ООН в верности позиции Запада по Украине

Число стран в ООН, сомневающихся в верности подхода Запада по украинскому кризису, растет, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T06:39

2023-03-10T06:39

2023-03-10T06:39

россия

украина

лондон

дмитрий полянский

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_b3334044db3b09004e41bc357d7cb8d3.jpg

ООН, 10 мар – РИА Новости. Число стран в ООН, сомневающихся в верности подхода Запада по украинскому кризису, растет, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive. Он напомнил, что изначально Лондон и Вашингтон не были заинтересованы в быстром завершении украинского кризиса с позитивным результатом для России. Великобритания и США хотели ослабить Россию и не заинтересованы в прекращении этого конфликта, добавил дипломат. "Затем они начали раздувать конфликт поставляя оружие Украине. И все в ООН теперь видят это и спрашивают: слушайте, ребята, вы поставляете оружие Украине. Мы не знаем, сколько человек погибло, а вы раздуваете конфликт. Как вы можете делать это и претворяться, что вы заинтересованы в мире? Все больше стран задают эти вопросы", - рассказал Полянский. По его словам, более активно подобные вопросы задаются в кулуарах, "потому что у западных стран есть огромные возможности для оказания давления на страны, которые пытаются проводить независимую политику". "Тем не менее, для западного блока все труднее и труднее продвигать решения той же "магнитуды", остроты, что было на начальном этапе СВО", - подчеркнул он. "Они заявляют, что Россия изолирована, но на самом деле они сами изолированы. Это 70 стран, среди которых поддерживается блоковая дисциплина, и они продвигают русофобскую повестку. Все остальные задают вопросы, поддерживают Россию, нейтральны или не голосуют", - пояснил дипломат.

https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856902599.html

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856586441.html

россия

украина

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, лондон, дмитрий полянский, оон, в мире