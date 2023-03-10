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Полянский предостерег страны НАТО от поставок самолетов Украине - РИА Новости, 10.03.2023
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05:36 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856902599.html
Полянский предостерег страны НАТО от поставок самолетов Украине
Полянский предостерег страны НАТО от поставок самолетов Украине - РИА Новости, 10.03.2023
Полянский предостерег страны НАТО от поставок самолетов Украине
Поставка боевых самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине, заявил в интервью Джэксону Хинклу первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T05:36
2023-03-10T05:36
киев
польша
украина
дмитрий полянский
нато
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в мире
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ООН, 10 мар – РИА Новости. Поставка боевых самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине, заявил в интервью Джэксону Хинклу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Так что представьте, что эти самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие. Так что очень много вопросов и слишком мало мышления со стороны Запада", - добавил он. При этом он повторил тезис о том, что поставки танков Киеву ничего не изменят на поле боя. Как заявил Полянский, украинский режим был бы очень заинтересован в прямом вовлечении НАТО в конфликт, "потому что это единственный шанс выжить для режима (Владимира) Зеленского". "Есть ряд политиков в США, в Европе, которые говорят, что нам нужно послать армию, нам нужно воевать. Вы понимаете, что это означает начало третьей мировой войны, потому что мы говорим о попытке победить ядерную державу", - заявил Полянский, выразив сомнение в психическом здоровье тех, кто выступает с такими призывами.
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киев, польша, украина, дмитрий полянский, нато, оон, в мире
Киев, Польша, Украина, Дмитрий Полянский, НАТО, ООН, В мире
Полянский предостерег страны НАТО от поставок самолетов Украине

Полянский: поставка самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность НАТО в конфликт

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 мар – РИА Новости. Поставка боевых самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине, заявил в интервью Джэксону Хинклу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Некоторые говорят о возможности поставок самолетов Киеву. Не знаю, насколько это реально. Но самолеты будут подразумевать много вещей. И это может предполагать прямое вовлечение стран НАТО в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого", - сказал Полянский.
"Так что представьте, что эти самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие. Так что очень много вопросов и слишком мало мышления со стороны Запада", - добавил он.
При этом он повторил тезис о том, что поставки танков Киеву ничего не изменят на поле боя.
Как заявил Полянский, украинский режим был бы очень заинтересован в прямом вовлечении НАТО в конфликт, "потому что это единственный шанс выжить для режима (Владимира) Зеленского".
"Есть ряд политиков в США, в Европе, которые говорят, что нам нужно послать армию, нам нужно воевать. Вы понимаете, что это означает начало третьей мировой войны, потому что мы говорим о попытке победить ядерную державу", - заявил Полянский, выразив сомнение в психическом здоровье тех, кто выступает с такими призывами.
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КиевПольшаУкраинаДмитрий ПолянскийНАТОООНВ мире
 
 
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