https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856902599.html

Полянский предостерег страны НАТО от поставок самолетов Украине

Полянский предостерег страны НАТО от поставок самолетов Украине - РИА Новости, 10.03.2023

Полянский предостерег страны НАТО от поставок самолетов Украине

Поставка боевых самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине, заявил в интервью Джэксону Хинклу первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T05:36

2023-03-10T05:36

2023-03-10T05:36

киев

польша

украина

дмитрий полянский

нато

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441394_475:0:2596:1193_1920x0_80_0_0_950f53755d3b64c4cce61faeb6b9f2f3.jpg

ООН, 10 мар – РИА Новости. Поставка боевых самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине, заявил в интервью Джэксону Хинклу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Так что представьте, что эти самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие. Так что очень много вопросов и слишком мало мышления со стороны Запада", - добавил он. При этом он повторил тезис о том, что поставки танков Киеву ничего не изменят на поле боя. Как заявил Полянский, украинский режим был бы очень заинтересован в прямом вовлечении НАТО в конфликт, "потому что это единственный шанс выжить для режима (Владимира) Зеленского". "Есть ряд политиков в США, в Европе, которые говорят, что нам нужно послать армию, нам нужно воевать. Вы понимаете, что это означает начало третьей мировой войны, потому что мы говорим о попытке победить ядерную державу", - заявил Полянский, выразив сомнение в психическом здоровье тех, кто выступает с такими призывами.

https://ria.ru/20230220/samolety-1853162450.html

киев

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, польша, украина, дмитрий полянский, нато, оон, в мире