https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856901897.html

Полянский: Запад не хочет работать над резолюцией по "Северному потоку"

Полянский: Запад не хочет работать над резолюцией по "Северному потоку" - РИА Новости, 10.03.2023

Полянский: Запад не хочет работать над резолюцией по "Северному потоку"

Ряд западных стран в СБ ООН не хотят работать с проектом резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке"... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T05:16

2023-03-10T05:16

2023-03-10T05:16

россия

европа

германия

дмитрий полянский

владимир путин

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

газпром

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ООН, 10 мар – РИА Новости. Ряд западных стран в СБ ООН не хотят работать с проектом резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" - они считают такое расследование ненужным, заявил в интервью Джэксону Хинклу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230310/ssha-1856898978.html

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россия, европа, германия, дмитрий полянский, владимир путин, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток