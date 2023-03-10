Полянский: Запад не хочет работать над резолюцией по "Северному потоку"
Полянский: ряд западных стран не хотят работать с резолюцией России по "Северному потоку"
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 10 мар – РИА Новости. Ряд западных стран в СБ ООН не хотят работать с проектом резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" - они считают такое расследование ненужным, заявил в интервью Джэксону Хинклу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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"Ряд стран, а именно западных стран, не хотят принимать участие в этой работе. Они вынуждены – они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят "мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании", - сказал Полянский.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.