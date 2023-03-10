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Полянский: Запад не хочет работать над резолюцией по "Северному потоку" - РИА Новости, 10.03.2023
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05:16 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856901897.html
Полянский: Запад не хочет работать над резолюцией по "Северному потоку"
Полянский: Запад не хочет работать над резолюцией по "Северному потоку" - РИА Новости, 10.03.2023
Полянский: Запад не хочет работать над резолюцией по "Северному потоку"
Ряд западных стран в СБ ООН не хотят работать с проектом резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке"... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T05:16
2023-03-10T05:16
россия
европа
германия
дмитрий полянский
владимир путин
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
газпром
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ООН, 10 мар – РИА Новости. Ряд западных стран в СБ ООН не хотят работать с проектом резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" - они считают такое расследование ненужным, заявил в интервью Джэксону Хинклу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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россия, европа, германия, дмитрий полянский, владимир путин, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток
Россия, Европа, Германия, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток
Полянский: Запад не хочет работать над резолюцией по "Северному потоку"

Полянский: ряд западных стран не хотят работать с резолюцией России по "Северному потоку"

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 10 мар – РИА Новости. Ряд западных стран в СБ ООН не хотят работать с проектом резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" - они считают такое расследование ненужным, заявил в интервью Джэксону Хинклу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Ряд стран, а именно западных стран, не хотят принимать участие в этой работе. Они вынуждены – они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят "мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании", - сказал Полянский.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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РоссияЕвропаГерманияДмитрий ПолянскийВладимир ПутинДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный поток
 
 
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