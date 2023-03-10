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Полянский анонсировал публикацию переписки с ФРГ по "Северным потокам" - РИА Новости, 10.03.2023
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04:58 10.03.2023 (обновлено: 13:56 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856901168.html
Полянский анонсировал публикацию переписки с ФРГ по "Северным потокам"
Полянский анонсировал публикацию переписки с ФРГ по "Северным потокам" - РИА Новости, 10.03.2023
Полянский анонсировал публикацию переписки с ФРГ по "Северным потокам"
Россия скоро опубликует и распространит среди членов Совбеза ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования диверсии на "Северном потоке",... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T04:58
2023-03-10T13:56
северный поток
оон
россия
германия
дания
европа
дмитрий полянский
владимир путин
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ООН, 10 мар — РИА Новости. Россия скоро опубликует и распространит среди членов Совбеза ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования диверсии на "Северном потоке", заявил в интервью Джексону Хинклу первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.По его словам, Москве "просто пишут некие письма о том, что "мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело"."Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим ее среди членов Совета Безопасности", — пообещал Полянский.Зампостпреда также отметил, что ряд западных стран в Совбезе не хотят работать с проектом российской резолюции, призывающей генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии на "Северных потоках", так как считают такое расследование ненужным.Газета The New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского спонсора диверсий на "Северных потоках".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ. Глава МИД России Сергей Лавров назвал данные расследования позорными.Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230310/ssha-1856898978.html
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северный поток, оон, россия, германия, дания, европа, дмитрий полянский, владимир путин, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, газпром, в мире
Северный поток, ООН, Россия, Германия, Дания, Европа, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, В мире
Полянский анонсировал публикацию переписки с ФРГ по "Северным потокам"

Полянский: Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по ЧП на "Северных потоках"

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 10 мар — РИА Новости. Россия скоро опубликует и распространит среди членов Совбеза ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования диверсии на "Северном потоке", заявил в интервью Джексону Хинклу первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«

"Ведутся расследования в ряде стран — Дании, Швеции и ФРГ. Нас не привлекают к этим расследованиям. Не потому, что мы не хотим, а потому, что нас держат в стороне. Нам отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать, несмотря на то что мы затронутая сторона. Мы должны участвовать в расследовании", — сказал дипломат.

По его словам, Москве "просто пишут некие письма о том, что "мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело".
"Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим ее среди членов Совета Безопасности", — пообещал Полянский.
Зампостпреда также отметил, что ряд западных стран в Совбезе не хотят работать с проектом российской резолюции, призывающей генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии на "Северных потоках", так как считают такое расследование ненужным.
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Газета The New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского спонсора диверсий на "Северных потоках".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ. Глава МИД России Сергей Лавров назвал данные расследования позорными.
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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Северный потокООНРоссияГерманияДанияЕвропаДмитрий ПолянскийВладимир ПутинДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФГазпромВ мире
 
 
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