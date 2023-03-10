https://ria.ru/20230310/polsha-1857054975.html
ТОК FM: в Польше пожаловались на резкую смену отношения населения к Украине
ТОК FM: в Польше пожаловались на резкую смену отношения населения к Украине - РИА Новости, 10.03.2023
ТОК FM: в Польше пожаловались на резкую смену отношения населения к Украине
В социальных сетях на территории Польши набирают популярность хештеги #немоявойна и #этоненашавойна, пользователи обвиняют США в развязывании конфликта на... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:19
2023-03-10T16:19
2023-03-10T17:40
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В социальных сетях на территории Польши набирают популярность хештеги #немоявойна и #этоненашавойна, пользователи обвиняют США в развязывании конфликта на Украине, рассказала специалист по соцсетям Анна Межиньская в эфире радиостанции TOK FM.Эксперт, по ее собственным словам, не поддерживает эту инициативу, поскольку считает, что она призвана посеять смуту в польском обществе.В комментариях на сайте радиостанции большинство выразили противоположное мнение. "На Западе и без всякой кампании поддержка Украины гораздо слабее, чем в Польше. Мне не нравится никакая пропаганда, в том числе пропаганда дружбы с Украиной. И Кремль меня при этом не финансирует", — написал один из пользователей."То-то видно, какая у нас свобода слова — удаляют комментарии, банят. Готовят к бойне за чужую страну", — отметил другой."Оруэлл передает горячий привет. Любой, кто не разделяет официальную точку зрения, совершает мыслепреступление. Наша демократия все больше уподобляется северокорейской. Если у тебя есть свое мнение, ты автоматически становишься "идиотом Путина", — добавил третий."Государство, навязывающее своим гражданам единственное правильное мнение, является тоталитарным", — подытожили комментаторы. С начала марта польские власти обязали украинских беженцев оплачивать половину расходов на жилье. Те, в свою очередь, негативно восприняли такое решение, поскольку изначально расценивали эту меру как гипотетическую.По последним оценкам, в стране остаются 950 тысяч выходцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.
https://ria.ru/20230310/udar-1856895854.html
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в мире, украина, сша, польша, россия
В мире, Украина, США, Польша, Россия, Специальная военная операция на Украине
ТОК FM: в Польше пожаловались на резкую смену отношения населения к Украине
ТОК FM: жители Польши начинают выступать против конфликта на Украине и обвиняют в нем США
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
В социальных сетях на территории Польши набирают популярность хештеги #немоявойна и #этоненашавойна, пользователи обвиняют США в развязывании конфликта на Украине, рассказала специалист по соцсетям Анна Межиньская в эфире радиостанции TOK FM
.
Эксперт, по ее собственным словам, не поддерживает эту инициативу, поскольку считает, что она призвана посеять смуту в польском обществе.
В комментариях на сайте радиостанции большинство выразили противоположное мнение.
"На Западе и без всякой кампании поддержка Украины гораздо слабее, чем в Польше. Мне не нравится никакая пропаганда, в том числе пропаганда дружбы с Украиной. И Кремль меня при этом не финансирует", — написал один из пользователей.
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"То-то видно, какая у нас свобода слова — удаляют комментарии, банят. Готовят к бойне за чужую страну", — отметил другой.
"Оруэлл передает горячий привет. Любой, кто не разделяет официальную точку зрения, совершает мыслепреступление. Наша демократия все больше уподобляется северокорейской. Если у тебя есть свое мнение, ты автоматически становишься "идиотом Путина", — добавил третий.
«
"Я тоже считаю, что конфликт начали США, украинцы в нем пушечное мясо, а Зеленский не сделал ничего, чтобы остановить это. Я тоже считаю, что правда на стороне России", — подчеркнул еще один пользователь.
"Государство, навязывающее своим гражданам единственное правильное мнение, является тоталитарным", — подытожили комментаторы.
С начала марта польские власти обязали украинских беженцев оплачивать половину расходов на жилье. Те, в свою очередь, негативно восприняли такое решение, поскольку изначально расценивали эту меру как гипотетическую.
По последним оценкам, в стране остаются 950 тысяч выходцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.
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