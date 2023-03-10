https://ria.ru/20230310/politsiya-1857158991.html
Полиция задержала злоумышленника, взявшего заложников в аптеке в Германии
Полиция задержала злоумышленника, взявшего заложников в аптеке в Германии - РИА Новости, 10.03.2023
Полиция задержала злоумышленника, взявшего заложников в аптеке в Германии
Полиция задержала неизвестного преступника, взявшего заложников в аптеке в немецком Карлсруэ. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T23:35
2023-03-10T23:35
2023-03-10T23:44
германия
в мире
карлсруэ
баден-вюртемберг
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БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Полиция задержала неизвестного преступника, взявшего заложников в аптеке в немецком Карлсруэ.Ранее полиция оцепила район вокруг аптеки в городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где в пятницу вечером, предположительно, были взяты заложники. СМИ сообщали, что неизвестный потребовал взамен на их освобождение миллионы евро."В 21.10 (23.10 мск - ред.) в аптеку вошел спецназ. Задержан подозреваемый мужчина. В настоящее время в здании проводится обыск. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в заявлении полиции Карлсруэ в Twitter.
https://ria.ru/20230130/terakty-1848432226.html
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германия, в мире, карлсруэ, баден-вюртемберг
Германия, В мире, Карлсруэ, Баден-Вюртемберг
Полиция задержала злоумышленника, взявшего заложников в аптеке в Германии
Полиция задержала злоумышленника, взявшего заложников в аптеке в Карлсруэ в Германии