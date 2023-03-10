https://ria.ru/20230310/politsiya-1857158991.html

Полиция задержала злоумышленника, взявшего заложников в аптеке в Германии

Полиция задержала злоумышленника, взявшего заложников в аптеке в Германии - РИА Новости, 10.03.2023

Полиция задержала злоумышленника, взявшего заложников в аптеке в Германии

Полиция задержала неизвестного преступника, взявшего заложников в аптеке в немецком Карлсруэ. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T23:35

2023-03-10T23:35

2023-03-10T23:44

германия

в мире

карлсруэ

баден-вюртемберг

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БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Полиция задержала неизвестного преступника, взявшего заложников в аптеке в немецком Карлсруэ.Ранее полиция оцепила район вокруг аптеки в городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где в пятницу вечером, предположительно, были взяты заложники. СМИ сообщали, что неизвестный потребовал взамен на их освобождение миллионы евро."В 21.10 (23.10 мск - ред.) в аптеку вошел спецназ. Задержан подозреваемый мужчина. В настоящее время в здании проводится обыск. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в заявлении полиции Карлсруэ в Twitter.

https://ria.ru/20230130/terakty-1848432226.html

германия

карлсруэ

баден-вюртемберг

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германия, в мире, карлсруэ, баден-вюртемберг