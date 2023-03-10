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В Новосибирске задержали мужчину, пытавшегося поджечь центр сбора гумпомощи - РИА Новости, 10.03.2023
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14:50 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/podzhog-1857027979.html
В Новосибирске задержали мужчину, пытавшегося поджечь центр сбора гумпомощи
В Новосибирске задержали мужчину, пытавшегося поджечь центр сбора гумпомощи - РИА Новости, 10.03.2023
В Новосибирске задержали мужчину, пытавшегося поджечь центр сбора гумпомощи
Полицейские во взаимодействии с сотрудниками УФСБ в Новосибирске задержали подозреваемого в попытке поджога центра сбора гуманитарной помощи для участников... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:50
2023-03-10T14:50
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фсб
происшествия
новосибирск
россия
красноярск
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НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Полицейские во взаимодействии с сотрудниками УФСБ в Новосибирске задержали подозреваемого в попытке поджога центра сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, им оказался ранее судимый 23-летний житель Красноярска. Ранее сообщалось, что в ночь на 6 марта в Советском районе Новосибирска кто-то разбил стекло и бросил горящую тряпку в отделение муниципального ресурсного центра "Активный город", где собирают гуманитарную помощь для участников СВО. Сотрудники группы быстрого реагирования агентства безопасности "Гвардия" снегом потушили горевшую тряпку и угол стола. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУМВД России по Новосибирской области во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 23-летний житель Красноярска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности", - сообщает в пятницу новосибирский главк МВД. В квартире дома, в Заельцовском районе Новосибирска, где проживал задержанный, полицейские изъяли системный блок, три мобильных телефона, четыре сим-карты, четыре банковских карты и семь металлических банок с жидкостью для заправки зажигалок. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 2 статьи 167 УК РФ "Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230303/arest-1855542392.html
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новосибирск
россия
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб, происшествия, новосибирск, россия, красноярск
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФСБ, Происшествия, Новосибирск, Россия, Красноярск
В Новосибирске задержали мужчину, пытавшегося поджечь центр сбора гумпомощи

В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в попытке поджога центра сбора гумпомощи

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Полицейские во взаимодействии с сотрудниками УФСБ в Новосибирске задержали подозреваемого в попытке поджога центра сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, им оказался ранее судимый 23-летний житель Красноярска.
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 марта в Советском районе Новосибирска кто-то разбил стекло и бросил горящую тряпку в отделение муниципального ресурсного центра "Активный город", где собирают гуманитарную помощь для участников СВО. Сотрудники группы быстрого реагирования агентства безопасности "Гвардия" снегом потушили горевшую тряпку и угол стола.
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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУМВД России по Новосибирской области во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 23-летний житель Красноярска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности", - сообщает в пятницу новосибирский главк МВД.
В квартире дома, в Заельцовском районе Новосибирска, где проживал задержанный, полицейские изъяли системный блок, три мобильных телефона, четыре сим-карты, четыре банковских карты и семь металлических банок с жидкостью для заправки зажигалок.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 2 статьи 167 УК РФ "Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФСБПроисшествияНовосибирскРоссияКрасноярск
 
 
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