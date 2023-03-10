https://ria.ru/20230310/podzhog-1857027979.html

В Новосибирске задержали мужчину, пытавшегося поджечь центр сбора гумпомощи

В Новосибирске задержали мужчину, пытавшегося поджечь центр сбора гумпомощи - РИА Новости, 10.03.2023

В Новосибирске задержали мужчину, пытавшегося поджечь центр сбора гумпомощи

Полицейские во взаимодействии с сотрудниками УФСБ в Новосибирске задержали подозреваемого в попытке поджога центра сбора гуманитарной помощи для участников... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:50

2023-03-10T14:50

2023-03-10T14:50

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

фсб

происшествия

новосибирск

россия

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Полицейские во взаимодействии с сотрудниками УФСБ в Новосибирске задержали подозреваемого в попытке поджога центра сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, им оказался ранее судимый 23-летний житель Красноярска. Ранее сообщалось, что в ночь на 6 марта в Советском районе Новосибирска кто-то разбил стекло и бросил горящую тряпку в отделение муниципального ресурсного центра "Активный город", где собирают гуманитарную помощь для участников СВО. Сотрудники группы быстрого реагирования агентства безопасности "Гвардия" снегом потушили горевшую тряпку и угол стола. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУМВД России по Новосибирской области во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 23-летний житель Красноярска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности", - сообщает в пятницу новосибирский главк МВД. В квартире дома, в Заельцовском районе Новосибирска, где проживал задержанный, полицейские изъяли системный блок, три мобильных телефона, четыре сим-карты, четыре банковских карты и семь металлических банок с жидкостью для заправки зажигалок. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 2 статьи 167 УК РФ "Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230303/arest-1855542392.html

https://ria.ru/20230307/sber-1856427639.html

новосибирск

россия

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб, происшествия, новосибирск, россия, красноярск