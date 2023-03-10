https://ria.ru/20230310/podryv-1856954247.html

Мирный житель подорвался в ДНР

Мирный житель подорвался в ДНР - РИА Новости, 10.03.2023

Мирный житель подорвался в ДНР

Мирный житель получил ранения в Зайцево, подорвавшись на некоем взрывоопасном предмете, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:39

2023-03-10T11:39

2023-03-10T11:40

специальная военная операция на украине

зайцево

горловка

донецкая народная республика

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в Зайцево, подорвавшись на некоем взрывоопасном предмете, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230310/terrorizm-1856951365.html

зайцево

горловка

донецкая народная республика

россия

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2023

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зайцево, горловка, донецкая народная республика, происшествия, россия