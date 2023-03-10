https://ria.ru/20230310/podryv-1856954247.html
Мирный житель подорвался в ДНР
Мирный житель подорвался в ДНР - РИА Новости, 10.03.2023
Мирный житель подорвался в ДНР
Мирный житель получил ранения в Зайцево, подорвавшись на некоем взрывоопасном предмете, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:39
2023-03-10T11:39
2023-03-10T11:40
специальная военная операция на украине
зайцево
горловка
донецкая народная республика
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в Зайцево, подорвавшись на некоем взрывоопасном предмете, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230310/terrorizm-1856951365.html
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зайцево, горловка, донецкая народная республика, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия
Мирный житель подорвался в ДНР
В Зайцево в ДНР мирный житель пострадал, подорвавшись на взрывоопасном предмете