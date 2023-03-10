https://ria.ru/20230310/pitanie-1857075218.html

Будущих мам и малышей Верхневолжья обеспечат полноценным питанием

Будущих мам и малышей Верхневолжья обеспечат полноценным питанием - РИА Новости, 10.03.2023

Будущих мам и малышей Верхневолжья обеспечат полноценным питанием

В Тверской области обеспечат в 2023 году полноценным питанием более 13 тысяч беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:11

2023-03-10T17:11

2023-03-10T17:11

тверская область

игорь руденя

здоровье - общество

тверская область

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ТВЕРЬ, 10 мар – РИА Новости. В Тверской области обеспечат в 2023 году полноценным питанием более 13 тысяч беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.Правительство Тверской области в пятницу определило рекомендованный перечень продуктов для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, включающий молочные смеси, сухие каши, кефир. Питание назначается по медицинским показаниям. В Тверской области такая поддержка обеспечивается в рамках пакета мер в области демографической политики."Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей", – процитировали в пресс-службе слова губернатора региона Игоря Рудени.Также тверские власти намерены привлечь к выпуску соответствующей продукции местные предприятия, при необходимости расширить линейку выпускаемых товаров, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230214/zdravookhranenie-1852006861.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

игорь руденя, здоровье - общество, тверская область