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Будущих мам и малышей Верхневолжья обеспечат полноценным питанием - РИА Новости, 10.03.2023
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Тверская область
 
17:11 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/pitanie-1857075218.html
Будущих мам и малышей Верхневолжья обеспечат полноценным питанием
Будущих мам и малышей Верхневолжья обеспечат полноценным питанием - РИА Новости, 10.03.2023
Будущих мам и малышей Верхневолжья обеспечат полноценным питанием
В Тверской области обеспечат в 2023 году полноценным питанием более 13 тысяч беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:11
2023-03-10T17:11
тверская область
игорь руденя
здоровье - общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 10 мар – РИА Новости. В Тверской области обеспечат в 2023 году полноценным питанием более 13 тысяч беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.Правительство Тверской области в пятницу определило рекомендованный перечень продуктов для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, включающий молочные смеси, сухие каши, кефир. Питание назначается по медицинским показаниям. В Тверской области такая поддержка обеспечивается в рамках пакета мер в области демографической политики."Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей", – процитировали в пресс-службе слова губернатора региона Игоря Рудени.Также тверские власти намерены привлечь к выпуску соответствующей продукции местные предприятия, при необходимости расширить линейку выпускаемых товаров, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230214/zdravookhranenie-1852006861.html
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игорь руденя, здоровье - общество, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Здоровье - Общество, Тверская область

Будущих мам и малышей Верхневолжья обеспечат полноценным питанием

© Pixabay / StockSnapБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 10 мар – РИА Новости. В Тверской области обеспечат в 2023 году полноценным питанием более 13 тысяч беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Правительство Тверской области в пятницу определило рекомендованный перечень продуктов для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, включающий молочные смеси, сухие каши, кефир. Питание назначается по медицинским показаниям. В Тверской области такая поддержка обеспечивается в рамках пакета мер в области демографической политики.
"Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей", – процитировали в пресс-службе слова губернатора региона Игоря Рудени.
Также тверские власти намерены привлечь к выпуску соответствующей продукции местные предприятия, при необходимости расширить линейку выпускаемых товаров, пояснили в пресс-службе.
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