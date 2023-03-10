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СМИ: в поисках причин "гаванского синдрома" США ставят опыты на хорьках - РИА Новости, 10.03.2023
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04:15 10.03.2023 (обновлено: 04:24 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/pentagon-1856900262.html
СМИ: в поисках причин "гаванского синдрома" США ставят опыты на хорьках
СМИ: в поисках причин "гаванского синдрома" США ставят опыты на хорьках - РИА Новости, 10.03.2023
СМИ: в поисках причин "гаванского синдрома" США ставят опыты на хорьках
Пентагон финансирует эксперименты на животных, чтобы выяснить, могут ли радиоволны быть источником так называемого "гаванского синдрома", от которого в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T04:15
2023-03-10T04:24
сша
куба
мичиган
министерство обороны сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пентагон финансирует эксперименты на животных, чтобы выяснить, могут ли радиоволны быть источником так называемого "гаванского синдрома", от которого в последние годы страдают сотни американских дипломатов за рубежом, сообщает издание Politico. Согласно информации в правительственной базе данных, грант в размере 750 тысяч долларов выделен Университету Уэйна в штате Мичиган. Объектами исследования стали хорьки, мозг которых схож с человеческим, пишет издание. Представитель Пентагона Тим Горман подтвердил выделение гранта, но отказался отвечать, проводило ли его ведомство подобные эксперименты на приматах. США несколько лет бьются над загадкой "аномальных инцидентов со здоровьем", которые были впервые зафиксированы у дипломатов на Кубе и повторялись потом в других точках планеты, но пока ни на кого не возложили за них ответственности. Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Ульяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сот человек.
https://ria.ru/20230215/sovfed-1852099717.html
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сша, куба, мичиган, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), в мире
США, Куба, Мичиган, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
СМИ: в поисках причин "гаванского синдрома" США ставят опыты на хорьках

Politico: Пентагон в поисках источника "гаванского синдрома" финансирует опыты на хорьках

© AP Photo / David ZalubowskiАмериканский хорек в Национальном заповеднике дикой природы в Колорадо
Американский хорек в Национальном заповеднике дикой природы в Колорадо - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / David Zalubowski
Американский хорек в Национальном заповеднике дикой природы в Колорадо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пентагон финансирует эксперименты на животных, чтобы выяснить, могут ли радиоволны быть источником так называемого "гаванского синдрома", от которого в последние годы страдают сотни американских дипломатов за рубежом, сообщает издание Politico.
Согласно информации в правительственной базе данных, грант в размере 750 тысяч долларов выделен Университету Уэйна в штате Мичиган. Объектами исследования стали хорьки, мозг которых схож с человеческим, пишет издание.
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СФ призвал парламенты мира потребовать информацию у США о биолабораториях
15 февраля, 10:59
Представитель Пентагона Тим Горман подтвердил выделение гранта, но отказался отвечать, проводило ли его ведомство подобные эксперименты на приматах.
США несколько лет бьются над загадкой "аномальных инцидентов со здоровьем", которые были впервые зафиксированы у дипломатов на Кубе и повторялись потом в других точках планеты, но пока ни на кого не возложили за них ответственности.
Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Ульяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сот человек.
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СШАКубаМичиганМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
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